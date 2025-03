뱀뱀, ‘X THE LIVE’ 모더레이터로 출격… 글로벌 라이브 커머스 전쟁 시작

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“뱀뱀”이 라이브 커머스 리얼리티 게임쇼 “X THE LIVE”의 모더레이터로 출연한다.48시간 카운트다운이 시작됐다. 매출로 승패가 결정되는 서바이벌 대결이 곧 펼쳐질 예정이다. “X THE LIVE”는 라이브 커머스 리얼리티 게임쇼로, 기존 온라인 판매 시장을 뒤흔들 새로운 포맷을 선보인다.참가자들은 실시간으로 라이브 판매 경쟁을 펼치며, 가장 높은 매출을 기록한 참가자가 생존하고, 매출이 낮은 참가자는 탈락한다. 최종 우승자는 총상금 2.4백만 바트(약 9천만 원)를 차지하게 된다. 또한, 글로벌 아티스트 뱀뱀(칸타피묵 부와쿨)이 모더레이터로 출연해 프로그램의 재미와 긴장감을 더할 전망이다.방송 일정은 3월 21일부터 23일까지이며, 방송은 BIGXSHOW를 통해 송출된다. 이번 프로그램에는 태국 18명, 한국 4명, 말레이시아 2명을 포함한 총 24명의 실력파 인플루언서가 참여한다.태국 대표로는 티샤, 프라와, 핑크플로이, 아타이, 펫츠프라와, 낫 니사마니, 남딴 티파나리, 에임(탐자이뚯), 어스(cooheart), 볼(BLK), 플러스터, 피띠, 팟터, 몬스터폰, 룩남, 바스, 포포가 출연하며, 한국에서는 패트릭, 세연, 시아 지우, 나연이 합류한다. 말레이시아에서는 성지현, 소니아 창, 리즈클로이가 참가해 치열한 경쟁을 펼칠 예정이다.”X THE LIVE“는 글로벌 시청자들에게 최고의 라이브 커머스 경험을 제공하기 위해 ”런닝맨“ 연출자 이환진 PD와 한국의 유명 프로듀서 팀이 제작을 담당한다. 이들은 고퀄리티의 방송 연출과 박진감 넘치는 전개로, 라이브 커머스의 새로운 가능성을 제시할 계획이다.출연진들은 밀폐된 컨테이너 안에서 8시간 동안 라이브 판매를 진행하며, 실시간 매출 성과에 따라 다음 라운드 진출자가 결정된다. 첫 번째 미션을 통과한 참가자들은 더욱 강도 높은 Mission 2에 도전하게 되며, 예측할 수 없는 미션이 주어진다.최종적으로 Final Mission에 진출한 참가자들은 모든 전략과 기술을 총동원하여 2.4백만 바트(약 9천만 원)의 상금을 차지하기 위한 최후의 승부를 펼치게 된다.”X THE LIVE“는 단순한 라이브 커머스를 넘어 엔터테인먼트와 실시간 판매의 결합이라는 새로운 시장을 개척할 것으로 기대된다.태국과 해외 인플루언서 24명이 펼치는 치열한 매출 전쟁이 “X THE LIVE”에서 펼쳐질 예정이다.온라인뉴스팀