기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘이혼→택시기사’ 정가은, 광복절에도 운전대 잡았다

입력 :2025-08-16 14:51:40
수정 :2025-08-16 14:51:40
방송인 정가은이 광복절에도 쉬지 않고 운전대를 잡으며 근황을 알렸다. 유튜브 채널 ‘원더가은 정가은’ 캡처
방송인 정가은이 광복절에도 쉬지 않고 운전대를 잡으며 근황을 알렸다. 유튜브 채널 ‘원더가은 정가은’ 캡처


방송인 정가은이 광복절에도 쉬지 않고 운전대를 잡은 근황을 알렸다.

정가은은 지난 15일 소셜미디어(SNS)에 “부릉부릉. 택시 운전하러 가는 날. 오늘은 어떤 손님들을 만날까. 어디든 안전하게 즐겁게 모셔다드려야지”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 정가은은 파란색과 흰색 칼라가 돋보이는 단정한 줄무늬 셔츠를 입고, 거울 앞에서 환하게 웃으며 근무 준비를 마친 모습을 보여줬다.

정가은은 2016년 사업가와 결혼해 딸을 얻었으나 1년 만에 이혼해 현재 홀로 딸을 양육하고 있다.

그는 불규칙한 방송 수입으로 인한 생활고를 극복하기 위해 택시 운전 면허증을 취득하고 직접 운전에 나섰다.

앞서 정가은은 자신의 유튜브 채널 ‘원더가은 정가은’에서 시험 합격 과정을 공개했다.

그는 “열심히 하면 월 1000만원도 벌 수 있더라. 요즘 대기업에서도 쉽지 않은 금액”이라며 “잘만 하면 좋은 직업이 될 수 있다”며 기대감을 드러냈다.

다만 방송 활동을 접는 것은 아니며, 불안정한 연예계 생활에 대비한 ‘제2의 직업’ 차원이라고 했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
김태희, 뉴욕 시사회 빛낸 미모
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
김준호♥김지민 부부, 광복절에 어디 갔나 봤더니…“애국 부부”였네

김준호♥김지민 부부, 광복절에 어디 갔나 봤더니…“애국 부부”였네
에어컨으로 퍼진 ‘치사율 80%’ 박테리아…3명 사망에 뉴욕 ‘비상’

에어컨으로 퍼진 ‘치사율 80%’ 박테리아…3명 사망에 뉴욕 ‘비상’
“폐지 리어카에 불 붙여”…‘15명 사상’ 제기동 방화 30대男 구속영장

“폐지 리어카에 불 붙여”…‘15명 사상’ 제기동 방화 30대男 구속영장
요새 물가 비싸서 억지로 ‘이것’ 했더니…알고 보니 위암 특효약

요새 물가 비싸서 억지로 ‘이것’ 했더니…알고 보니 위암 특효약
도박에 빠진 은행원 최후…금고 털어 양말에 ‘불룩’ 4억 숨겼다

도박에 빠진 은행원 최후…금고 털어 양말에 ‘불룩’ 4억 숨겼다
살을 대체 얼마나 뺀거야?…악뮤 수현 몰라보게 달라진 모습

살을 대체 얼마나 뺀거야?…악뮤 수현 몰라보게 달라진 모습
“스트레스 상황서 남성·자녀있는 부부가 외도 가능성 높아”

“스트레스 상황서 남성·자녀있는 부부가 외도 가능성 높아”
“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제
문원, ♥신지와 결혼 앞두고…기나긴 고민 끝에 ‘중대 발표’

문원, ♥신지와 결혼 앞두고…기나긴 고민 끝에 ‘중대 발표’
인기 클릭
Weekly Best

  1. “연대 김태희였다” 대학생 시절 사진 공개한 아나운서

    “연대 김태희였다” 대학생 시절 사진 공개한 아나운서

  2. 홍진경 맞아? 22년 만에 이혼 발표…백발로 변신한 근황

    홍진경 맞아? 22년 만에 이혼 발표…백발로 변신한 근황

  3. 한성주, ‘사생활 유출’ 14년 만에 근황…의외 유명인과 ‘찰칵’

    한성주, ‘사생활 유출’ 14년 만에 근황…의외 유명인과 ‘찰칵’

  4. 이영애, 73세 남편과 매일 키스…주말엔 ‘이것’ 근황 포착

    이영애, 73세 남편과 매일 키스…주말엔 ‘이것’ 근황 포착

  5. 이민우 “싱글맘과 사귄지 3개월 만에 양양 가서 임신”

    이민우 “싱글맘과 사귄지 3개월 만에 양양 가서 임신”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.카다시안은 15일 자신의 인
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

사격선수 출신, 피트니스 선수 출신 모델로 유명한 미국의 인플루언서 겸 모델 제이미 빌라모어가 환상의 자태를 뽐냈다.200만 명의 팔로