기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

“27세 여직원, 나 좋아하는데” 40대 유부남 고민에…황석희 ‘다섯글자’ 답변

입력 :2025-08-19 13:49:00
수정 :2025-08-19 13:49:00
번역가 황석희. 인스타그램 캡처
번역가 황석희. 인스타그램 캡처


20대 여직원이 자신을 좋아하는 것 같다는 40대 유부남의 고민에 번역가 황석희가 한 대답이 온라인에서 화제가 됐다.

황석희는 지난 17일 인스타그램을 통해 팔로워들과 소통하는 시간을 가졌다.

특히 한 40대 남성의 고민이 주목받았다.

10살 딸을 둔 46세 직장인이라고 밝힌 이 남성은 “27살 신입 여직원이 좋아하는 티를 내는데 어쩌죠. 저도 호감은 간다”고 했다.

이에 황석희는 “착각이에요”라고 짧은 답변을 내놨다.

그러자 이 남성은 “착각이 아닐 수 있지 않나. 진짜 호감이라면?”이라고 재차 물었다.

황석희는 “20대 여성이 마흔 넘은 나에게 호감을 보낸다는 생각이 들면 둘 중 하나라고 생각해야 한다”며 “내 망상이거나, 내 장기를 털어먹으려는 사람이거나”라고 했다.

이어 “만에 하나, 천만, 천억에 하나 진짜 호감이라고 쳐도 호감이면 뭘 어쩔 거냐. ‘난 그런 거 모른다’하고 지내셔야지”라고 했다.

그러면서 “저보다 딱 한 살 젊으신데 우리 좀 아저씨답게 살자”고 덧붙였다.

황석희는 “요즘 하우스귤 맛있다. 딴생각 말고 집에 들어갈 때 귤 한 봉지 사 들고 들어가라. 따님이 ‘아빠 최고’라고 할 것”이라며 답변을 마무리했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
김태희, 뉴욕 시사회 빛낸 미모
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
‘주연아!’ 유명했던 미녀개그우먼…“반신마비로 무당됐다”

‘주연아!’ 유명했던 미녀개그우먼…“반신마비로 무당됐다”
이동욱 “한국은 월병 안 먹어요” 과거 발언 中서 ‘뭇매’

이동욱 “한국은 월병 안 먹어요” 과거 발언 中서 ‘뭇매’
“머리에 과도 꽂혀” 병원 걸어온 3살 소녀, 엄마가 찔렀다…中 ‘충격’

“머리에 과도 꽂혀” 병원 걸어온 3살 소녀, 엄마가 찔렀다…中 ‘충격’
커피, ‘이렇게’ 마시면 ‘2A군 발암 물질’ 된다…“황금 시간 8분 참아야”

커피, ‘이렇게’ 마시면 ‘2A군 발암 물질’ 된다…“황금 시간 8분 참아야”
“단 하루 만에 75억” 대박…떼돈 번 속초시 ‘이것’ 때문이었다

“단 하루 만에 75억” 대박…떼돈 번 속초시 ‘이것’ 때문이었다
아들상 5년 만에 ‘임신 발표’…오나미도 눈물바다

아들상 5년 만에 ‘임신 발표’…오나미도 눈물바다
“한동안 끊었는데…” 박수홍, 수면제 먹고 토했다

“한동안 끊었는데…” 박수홍, 수면제 먹고 토했다
3년째 혼수상태 빠진 공주…“의료기기에 의존해 버텨” 무슨 병이길래

3년째 혼수상태 빠진 공주…“의료기기에 의존해 버텨” 무슨 병이길래
빌게이츠 만난 유재석 사진 떴다…“살다보니 이런날이”

빌게이츠 만난 유재석 사진 떴다…“살다보니 이런날이”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 김종국과 비밀연애 후 결혼발표…알려진 ‘예비신부’ 정체

    김종국과 비밀연애 후 결혼발표…알려진 ‘예비신부’ 정체

  2. “나체 보여주면 망신살…” 유명 연예인, 한강수영장서 포착

    “나체 보여주면 망신살…” 유명 연예인, 한강수영장서 포착

  3. 김태희, 두 딸 최초 공개…누구 닮았나보니 “희비교차”

    김태희, 두 딸 최초 공개…누구 닮았나보니 “희비교차”

  4. 김종국 결혼 발표날…윤은혜가 올린 사진 ‘퉁퉁 부은 눈’

    김종국 결혼 발표날…윤은혜가 올린 사진 ‘퉁퉁 부은 눈’

  5. 김준호♥김지민 부부, 광복절에 어디 갔나 봤더니…“애국 부부”였네

    김준호♥김지민 부부, 광복절에 어디 갔나 봤더니…“애국 부부”였네
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

미국을 대표하는 팝스타 마돈나가 67번째 생일을 맞아 이탈리아에서 화려한 생일파티를 열었다.지난 19일(현지시간) 미국 매체 페이지식스
“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.카다시안은 15일 자신의 인