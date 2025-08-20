기사 검색
조현영, 전 연인 알렉스 소환... “공개 연애 이후 하락세”

입력 :2025-08-20 17:19:05
수정 :2025-08-20 17:19:05
SBS 예능 프로그램 ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 캡처
SBS 예능 프로그램 ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 캡처


그룹 레인보우 출신 조현영이 전 연인인 가수 알렉스와의 공개 연애가 미친 영향에 대해 언급했다.

조현영은 지난 19일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에 출연해 “제 공개 연애가 굉장히 오래된 일이라 모르는 분들도 많다. 저는 아직도 그 오빠랑 잘 지내고 있다”라며 알렉스를 간접적으로 언급했다.

이어 “라디오 잘 듣고 있다. 파이팅”이라며 응원의 메시지도 남겼다.

‘혹시 차인 거냐’는 질문에 조현영은 “아니다. 정말 좋은 추억이다”라고 답했다.

그러나 이와 별개로 공개 연애 이후 조현영은 고충을 겪었던 점을 털어놨다.

그는 “열애설 당시 제가 한창 주가가 오를 때였다”라며 “제가 잘될 것 같을 때 열애설이 나서 커리어적으로 고꾸라졌다고 생각한다. 그런 것 때문에 그런거지 그분과는 좋게 헤어졌다”고 했다.

조현영은 2015년 알렉스와 공개 연애를 시작해 2017년 결별했다.

뉴스24
“7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

“흉기 들고 찾아가” UN 출신 최정원, 긴급응급조치…스토킹 혐의

‘90세’ 이순재 건강 어떻길래…박근형 “병문안 극구 사양해”

김호중, 국내 유일 ‘민영교도소’로…입소 자격 까다롭다던데

“단 하루 만에 75억” 대박…떼돈 번 속초시 ‘이것’ 때문이었다

“날씨가 쾌청” 했더니…신입 반응 “조선족이세요?” 황당

“물 2리터 마시면 사망?” ‘유퀴즈’ 교수 “2리터가 중요한 게 아냐” 설명 들어보니

30대男 성기 확대 수술하다 절단한 의사 ‘벌금 700만원’ 왜?

2025년 8월 20일

  1. 김종국과 비밀연애 후 결혼발표…알려진 ‘예비신부’ 정체

  2. “나체 보여주면 망신살…” 유명 연예인, 한강수영장서 포착

  3. 세상에 이런일이… MC 임성훈 아들 ‘런닝맨’ PD였다

  4. 김태희, 두 딸 최초 공개…누구 닮았나보니 “희비교차”

  5. 김준호♥김지민 부부, 광복절에 어디 갔나 봤더니…“애국 부부”였네

“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.카다시안은 15일 자신의 인
사격선수 출신, 피트니스 선수 출신 모델로 유명한 미국의 인플루언서 겸 모델 제이미 빌라모어가 환상의 자태를 뽐냈다.200만 명의 팔로