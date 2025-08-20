기사 검색
‘뉴진스’ 소속 어도어 새 수장에 이도경 부대표 선임

입력 :2025-08-20 18:14:30
수정 :2025-08-20 18:14:30
어도어 새 대표이사 이도경씨

걸그룹 뉴진스 소속사 어도어의 새 대표이사로 이도경 씨가 선임됐다.

어도어는 20일 신임 대표이사로 이도경 부대표(VP)를 선임하고 “음반과 공연 등 아티스트 활동 기획과 매니지먼트를 수행하는 레이블로서의 운영을 본격화하기 위한 것”이라고 배경을 밝혔다.

이 신임 대표는 2019년 어도어 모회사인 하이브에 입사해 전사 비전과 사업 전략을 수립하고 다양한 신사업을 맡아왔다. 2022년에는 하이브 소속 아티스트 지식재산권(IP) 기반 사업을 추진하는 IPX 사업본부의 부대표를 맡아 아티스트 IP를 활용한 다양한 사업을 펼쳤다.

이 대표는 당시 하이브 소속 가수들의 굿즈, 팝업스토어, 응원봉 사업을 총괄했고, 공연이 열리는 도시에서 아티스트 IP를 활용해 다양한 즐길 거리를 제공하는 대규모 협업 사업인 ‘더 시티’(THE CITY) 프로젝트를 기획·추진했다.

어도어는 지난해 8월 제작과 경영의 분리, 조직과 경영 정상화를 이유로 기존 민희진 씨에서 인사관리 전문가 김주영 씨로 대표를 교체했다.

어도어에는 전속 계약 분쟁 중인 걸그룹 뉴진스가 소속돼 있다.

유용하 전문기자
