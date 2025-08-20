기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘가왕의 힘’…“KBS ‘조용필 콘서트’ 매진까지 3분도 안 걸렸다”

입력 :2025-08-20 18:23:16
수정 :2025-08-20 18:23:16
다음 달 6일 서울 고척 스카이돔에서 열리는 ‘광복 80주년 대기획-이 순간을 영원히 조용필’ 콘서트 포스터.<br><br>YPC 제공
다음 달 6일 서울 고척 스카이돔에서 열리는 ‘광복 80주년 대기획-이 순간을 영원히 조용필’ 콘서트 포스터.

YPC 제공


KBS가 ‘광복 80주년 대기획’으로 마련한 ‘이 순간을 영원히 조용필’ 콘서트 티켓이 3분 만에 매진돼 ‘가왕의 힘’을 다시 한번 확인하게 됐다.

KBS는 지난 18일 진행된 ‘이 순간을 영원히-조용필’ 공연 1차 티켓 신청에서 3분 만에 예매율 100% 가 달성됐다고 밝혔다. 2차 티켓 신청은 오는 25일 정오에 진행될 예정이다.

조용필 콘서트에 대한 기대감과 관심으로 일부에서 암표 거래 정황이 감지되면서, 제작진은 “공연장 입장 시 2차 본인 확인을 통해 암표 관리를 더욱 철저히 할 것이며, 적발 시 법적 조치를 할 예정”이라며 불법 거래를 차단하겠다고 밝혔다.

이에 따라 KBS는 관람객 입장 시 신분증을 두 차례에 걸쳐 확인하는 절차를 도입하고, 안전을 위해 입장권 교환 방식을 선착순 배정이 아닌 무작위 좌석 배정으로 변경하기로 했다.

다음 달 6일 서울 고척 스카이돔에서 열리는 조용필 단독 공연은 한 달 뒤인 10월 6일 KBS를 통해 방영될 예정이다.

유용하 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
김태희, 뉴욕 시사회 빛낸 미모
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
“7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

“7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화
‘90세’ 이순재 건강 어떻길래…박근형 “병문안 극구 사양해”

‘90세’ 이순재 건강 어떻길래…박근형 “병문안 극구 사양해”
김호중, 국내 유일 ‘민영교도소’로…입소 자격 까다롭다던데

김호중, 국내 유일 ‘민영교도소’로…입소 자격 까다롭다던데
“단 하루 만에 75억” 대박…떼돈 번 속초시 ‘이것’ 때문이었다

“단 하루 만에 75억” 대박…떼돈 번 속초시 ‘이것’ 때문이었다
“날씨가 쾌청” 했더니…신입 반응 “조선족이세요?” 황당

“날씨가 쾌청” 했더니…신입 반응 “조선족이세요?” 황당
‘주연아!’ 유명했던 미녀개그우먼…“반신마비로 무당됐다”

‘주연아!’ 유명했던 미녀개그우먼…“반신마비로 무당됐다”
“물 2리터 마시면 사망?” ‘유퀴즈’ 교수 “2리터가 중요한 게 아냐” 설명 들어보니

“물 2리터 마시면 사망?” ‘유퀴즈’ 교수 “2리터가 중요한 게 아냐” 설명 들어보니
30대男 성기 확대 수술하다 절단한 의사 ‘벌금 700만원’ 왜?

30대男 성기 확대 수술하다 절단한 의사 ‘벌금 700만원’ 왜?
“사생활 폭로” 쯔양 협박해 2억 뜯어낸 女 2명…1심 판결은?

“사생활 폭로” 쯔양 협박해 2억 뜯어낸 女 2명…1심 판결은?
인기 클릭
Weekly Best

  1. 김종국과 비밀연애 후 결혼발표…알려진 ‘예비신부’ 정체

    김종국과 비밀연애 후 결혼발표…알려진 ‘예비신부’ 정체

  2. “나체 보여주면 망신살…” 유명 연예인, 한강수영장서 포착

    “나체 보여주면 망신살…” 유명 연예인, 한강수영장서 포착

  3. 세상에 이런일이… MC 임성훈 아들 ‘런닝맨’ PD였다

    세상에 이런일이… MC 임성훈 아들 ‘런닝맨’ PD였다

  4. 김태희, 두 딸 최초 공개…누구 닮았나보니 “희비교차”

    김태희, 두 딸 최초 공개…누구 닮았나보니 “희비교차”

  5. 김준호♥김지민 부부, 광복절에 어디 갔나 봤더니…“애국 부부”였네

    김준호♥김지민 부부, 광복절에 어디 갔나 봤더니…“애국 부부”였네
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.카다시안은 15일 자신의 인
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

사격선수 출신, 피트니스 선수 출신 모델로 유명한 미국의 인플루언서 겸 모델 제이미 빌라모어가 환상의 자태를 뽐냈다.200만 명의 팔로