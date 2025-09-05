기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

에스파, 오늘 ‘리치 맨’으로 복귀…선주문량 111만장

입력 :2025-09-05 11:30:00
수정 :2025-09-05 11:30:00

일렉 기타 사운드가 내세운 댄스곡
통산 7번째 밀리언셀러 도전

걸그룹 에스파가 6번째 미니앨범 ‘리치 맨’을 공개했다.<br><br>SM엔터테인먼트 제공
걸그룹 에스파가 6번째 미니앨범 ‘리치 맨’을 공개했다.

SM엔터테인먼트 제공


현재 걸그룹 1강 체제를 구축하고 있는 ‘에스파’가 6번째 미니앨범 ‘리치 맨’(Rich Man)을 내고 통산 7번째 밀리언셀러에 도전한다.

소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 5일 오후 1시 각종 음원사이트를 통해 공개되는 미니앨범 ‘리치 맨’은 전날까지 선주문량이 약 111만 장을 돌파했다. 미니 2집 ‘걸스’(Girls), 3집 ‘마이 월드’(MY WORLD), 4집 ‘드라마’(Drama), 정규 1집 ‘아마겟돈’(Armageddon), 미니 5집 ‘위플래시’(Whiplash), 싱글 ‘더티 워크’(Dirty Work)에 이어 일곱 번째 밀리언셀러 달성이 기대되고 있다.

‘리치 맨’은 일렉 기타 사운드가 특징인 댄스곡으로, 중독성 있는 톱라인과 다양하게 전개되는 밴드 사운드가 멤버들의 개성 있는 보컬과 어우러졌다. 여기에 간결하고 눈에 잘 띄는 동작들로 이뤄진 포인트 안무와 후반부로 갈수록 고조되는 에너지를 선보인다.

‘리치 맨’ 뮤직비디오에서 멤버들은 자기만의 리듬대로 움직이는 주체적인 존재를 차량 추격전과 럭비 경기로 표현했다.

이번 앨범에는 타이틀곡 ‘리치 맨’을 비롯해 휘파람 소리가 인상적인 ‘드리프트’(Drift), 상대의 가식적인 모습을 비유한 ‘버블’(Bubble), 알앤비(R&B) 장르의 ‘카운트 온 미’(Count On Me) 등 6곡이 수록됐다.

에스파는 이날 KBS 2TV ‘뮤직뱅크’를 시작으로 음악 프로그램에도 출격한다.

유용하 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
고현정, ‘우아한 미소’
전지현, 시선 사로잡는 ‘탄탄한 복근’
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들
이민정, ‘예수상’ 앞 명품가방 인증샷 논란…“충격과 상처”

이민정, ‘예수상’ 앞 명품가방 인증샷 논란…“충격과 상처”
캄보디아 만삭 아내 살인죄 벗고 보험금 100억 탄 그 남편의 근황

캄보디아 만삭 아내 살인죄 벗고 보험금 100억 탄 그 남편의 근황
MC몽, 이다인 저격에 반격 “너처럼 가족 버리는 짓 하겠니”

MC몽, 이다인 저격에 반격 “너처럼 가족 버리는 짓 하겠니”
“인스타그램의 꼽추”…AI가 예측한 2050년 인플루언서 모습 ‘충격’

“인스타그램의 꼽추”…AI가 예측한 2050년 인플루언서 모습 ‘충격’
‘입교 전’ 성매수 혐의 입건 신임경찰 교육생 퇴교 처분…법원 “부당”

‘입교 전’ 성매수 혐의 입건 신임경찰 교육생 퇴교 처분…법원 “부당”
도끼에 살해된 69세男…용의자는 24세女 “성매매 의혹” 美경찰 수사

도끼에 살해된 69세男…용의자는 24세女 “성매매 의혹” 美경찰 수사
“55살에 17번째 아이 출산했어요” 女 충격 사연…의사도 ‘깜짝’

“55살에 17번째 아이 출산했어요” 女 충격 사연…의사도 ‘깜짝’
슈주 신동, 대체 무슨 일…“방송 때문에 몸에 칼 댔다” 충격 고백

슈주 신동, 대체 무슨 일…“방송 때문에 몸에 칼 댔다” 충격 고백
“5살 장이 8번 뚫렸다?” 수술해보니 경악…‘이것’ 때문이었다

“5살 장이 8번 뚫렸다?” 수술해보니 경악…‘이것’ 때문이었다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

    박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

  2. 윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

    윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

  3. 김보성, 시각장애인 됐다…“많이 맞아서 희귀병도 걸려”

    김보성, 시각장애인 됐다…“많이 맞아서 희귀병도 걸려”

  4. “유방암, 뇌까지 전이…” 원걸 유빈, 가슴 찢어지는 소식 전했다

    “유방암, 뇌까지 전이…” 원걸 유빈, 가슴 찢어지는 소식 전했다

  5. 손예진, ‘베네치아영화제’ 사로잡은 고혹미

    손예진, ‘베네치아영화제’ 사로잡은 고혹미
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

‘국민 여동생’으로 불렸던 할리우드 배우 클로이 모레츠(28)가 동성 연인과 결혼했다.1일(현지시간) 현지 매체들에 따르면 모레츠는 6
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

박찬욱 감독이 제82회 베네치아 영화제에서 공개한 영화 ‘어쩔수가없다’에 미국과 영국 주요 매체들이 극찬을 쏟아냈다.미국의 영화 평점사