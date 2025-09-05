기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘이혼’ 홍진경 “다 맞춰주는 부부, 건강한 관계 아냐”

입력 :2025-09-05 13:35:49
수정 :2025-09-05 13:35:49
KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송 캡처
KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송 캡처


방송인 홍진경이 결혼 생활에 대한 본인의 견해를 이야기했다.

지난 4일 방송된 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들’에는 ‘조선의 4번 타자’로 불리는 전 야구선수 이대호와 개성 있는 목소리로 음원 순위를 점령한 ‘괴물 신인 가수’ 조째즈가 게스트로 출연했다.

이대호는 이날 아내와의 결혼 생활을 언급하며 “우리는 둘 다 잔소리를 안 한다. 아내가 잔소리해도 ‘알겠어’라고 한다. 싸울 일이 없다”고 말했다.

이어 “연애 때부터 그랬는데 결혼하고 더 심해졌다”며 “사실 (연애할 때) 예전에는 반기를 들기도 했다. 근데 결혼하고 나서 맞춰준다고 생각하니까 싸울 일이 없다”고 했다.

이에 홍진경은 진지한 표정으로 “마냥 맞춰주는 게 건강한 관계는 아니지 않느냐”고 물었고, 이대호는 “진짜 싫은 건 싫다고 한다. 그러면 아내도 두 번 세 번 말 안 한다”고 답했다.

한편 홍진경은 지난달 6일 결혼 22년 만에 이혼을 발표했다.

당시 홍진경은 “특별히 (남편과) 불화가 있던 건 아니다. 이혼 후 오히려 진정한 우정을 나누는 사이가 됐다”고 밝혔다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
고현정, ‘우아한 미소’
전지현, 시선 사로잡는 ‘탄탄한 복근’
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들
이민정, ‘예수상’ 앞 명품가방 인증샷 논란…“충격과 상처”

이민정, ‘예수상’ 앞 명품가방 인증샷 논란…“충격과 상처”
캄보디아 만삭 아내 살인죄 벗고 보험금 100억 탄 그 남편의 근황

캄보디아 만삭 아내 살인죄 벗고 보험금 100억 탄 그 남편의 근황
MC몽, 이다인 저격에 반격 “너처럼 가족 버리는 짓 하겠니”

MC몽, 이다인 저격에 반격 “너처럼 가족 버리는 짓 하겠니”
“인스타그램의 꼽추”…AI가 예측한 2050년 인플루언서 모습 ‘충격’

“인스타그램의 꼽추”…AI가 예측한 2050년 인플루언서 모습 ‘충격’
‘입교 전’ 성매수 혐의 입건 신임경찰 교육생 퇴교 처분…법원 “부당”

‘입교 전’ 성매수 혐의 입건 신임경찰 교육생 퇴교 처분…법원 “부당”
도끼에 살해된 69세男…용의자는 24세女 “성매매 의혹” 美경찰 수사

도끼에 살해된 69세男…용의자는 24세女 “성매매 의혹” 美경찰 수사
“55살에 17번째 아이 출산했어요” 女 충격 사연…의사도 ‘깜짝’

“55살에 17번째 아이 출산했어요” 女 충격 사연…의사도 ‘깜짝’
슈주 신동, 대체 무슨 일…“방송 때문에 몸에 칼 댔다” 충격 고백

슈주 신동, 대체 무슨 일…“방송 때문에 몸에 칼 댔다” 충격 고백
“5살 장이 8번 뚫렸다?” 수술해보니 경악…‘이것’ 때문이었다

“5살 장이 8번 뚫렸다?” 수술해보니 경악…‘이것’ 때문이었다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

    박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

  2. 윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

    윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

  3. 김보성, 시각장애인 됐다…“많이 맞아서 희귀병도 걸려”

    김보성, 시각장애인 됐다…“많이 맞아서 희귀병도 걸려”

  4. “유방암, 뇌까지 전이…” 원걸 유빈, 가슴 찢어지는 소식 전했다

    “유방암, 뇌까지 전이…” 원걸 유빈, 가슴 찢어지는 소식 전했다

  5. 손예진, ‘베네치아영화제’ 사로잡은 고혹미

    손예진, ‘베네치아영화제’ 사로잡은 고혹미
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

‘국민 여동생’으로 불렸던 할리우드 배우 클로이 모레츠(28)가 동성 연인과 결혼했다.1일(현지시간) 현지 매체들에 따르면 모레츠는 6
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

박찬욱 감독이 제82회 베네치아 영화제에서 공개한 영화 ‘어쩔수가없다’에 미국과 영국 주요 매체들이 극찬을 쏟아냈다.미국의 영화 평점사