류진, ♥아내에 ‘8천만원’ 외제차 선물 “실물 너무 만족”

입력 :2025-09-09 08:24:51
수정 :2025-09-09 08:24:51
유튜브 채널 ‘가장(멋진)류진’ 캡처
유튜브 채널 ‘가장(멋진)류진’ 캡처


배우 류진이 아내를 위해 외제차를 선물했다.

지난 8일 유튜브 채널 ‘가장(멋진)류진’에는 “20년 만에 아내에게 외제차 선물한 류진”이라는 제목의 영상이 공개됐다.

류진은 영상에서 기존 차량과 관련, “이제는 그만 타야 한다는 생각을 어느 정도 해야 한다. 돌발 상황도 생겼다”고 했다.

이어 “차 상태가 좋아진다고 해도 또 그럴 수 있으니까 불안한 거지. 그래서 얼마 전에 차를 신청했다. 오늘 나온다”고 했다.

그는 “애들이 타는 차는 이제야 사야 한다. 그게 오늘 출고가 된다. 찬형 엄마 반응이 어떨지 궁금하다. 좀 독특한 차여서”라고 밝혔다.

류진이 언급한 주인공은 바로 볼보 V90.

류진은 “차에 대한 철학이 굉장히 괜찮은 회사더라. 이게 딱이다, 라고 생각했다”며 “그거를 딱 보고 충동적으로 ‘이 차다’라고 한 게 아니라 5년 전부터 우리 아버지 집 밑에 지하 주차장에 그 차가 있었는데 그때부터 유심히 봤다”고 했다.

차량 가격은 약 7800만원으로, 부대비용까지 포함하면 총 8000만원에 달한다.

볼보 매장을 방문해 차량을 확인한 류진은 “실물 보니까 너무 만족이다. 시승할 때는 이 느낌을 못 느꼈었는데 아니 만지질 못하겠다”라며 소감을 전했다.

뉴스24
