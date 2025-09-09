기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

“엉덩이 작은 여자가 좋다”던 최홍만, ♥썸 타는 여성 생겼다

입력 :2025-09-09 13:23:33
수정 :2025-09-09 13:40:37
유튜브 채널 ‘SBS 엔터테인먼트’ 캡처
유튜브 채널 ‘SBS 엔터테인먼트’ 캡처


종합격투기 선수 출신 방송인 최홍만(44)이 최근 썸을 타고 있는 여성이 생겼다고 고백했다.

9일 공개된 SBS 예능 ‘신발 벗고 돌싱포맨’(돌싱포맨) 예고편에는 최홍만이 게스트로 출연해 이상형을 밝힌 이후 근황에 대해 얘기하는 모습이 담겼다.

앞서 최홍만은 지난 6월 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’에 출연해 이상형에 대해 “확고하다”며 “무조건 키가 168㎝여야 한다. 키 168㎝에 몸무게 52kg에 엉덩이가 작은 여자가 너무 좋다. 제가 (엉덩이를) 한 손으로 잡을 수 있는 여자”라고 명확한 기준을 제시한 바 있다.

유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’ 캡처
유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’ 캡처


최홍만은 ‘돌싱포맨’에서 ‘탁재훈 덕에 썸 타는 사람이 생겼다던데’라는 이상민의 말에 “제가 최근 탁재훈 형님 (유튜브) 방송 나가서 제 정확한 이상형을 얘기했더니 그 이후로 소셜미디어(SNS)로 DM(다이렉트 메시지)도 많이 오고 지인들 통해서 소개도 많이 들어왔다. 10명 가까이 왔을 거다”라고 말해 주변을 탄성을 자아냈다.

최홍만은 이어 “그중에서 한 분과 썸만 타고 있다”며 “결혼도 안 했는데 썸은 탈 수 있지 않냐”고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘SBS 엔터테인먼트’ 캡처
유튜브 채널 ‘SBS 엔터테인먼트’ 캡처


이에 탁재훈은 “썸은 당연하고 결혼도 할 수 있는 나이”라며 최홍만의 연애를 응원했다.

최홍만이 출연하는 ‘돌싱포맨’은 이날 오후 10시 40분에 방송된다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
고현정, ‘우아한 미소’
전지현, 시선 사로잡는 ‘탄탄한 복근’
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들
이영애 “15살 딸, 아이돌 준비 중”…붕어빵 미모 ‘깜짝’

이영애 “15살 딸, 아이돌 준비 중”…붕어빵 미모 ‘깜짝’
“아빠 됐다” 곽튜브, 다음달 결혼 발표…예비신부 정체 ‘깜짝’

“아빠 됐다” 곽튜브, 다음달 결혼 발표…예비신부 정체 ‘깜짝’
박보검, 최태원 동거인과 ‘다정한 모습’ 포착…활짝 웃더니

박보검, 최태원 동거인과 ‘다정한 모습’ 포착…활짝 웃더니
핏덩이 거뒀는데…양어머니 살해한 15살 중학생 “친아들들과 비교해”(종합)

핏덩이 거뒀는데…양어머니 살해한 15살 중학생 “친아들들과 비교해”(종합)
심수창, 결혼 7년 만에 이혼했다…“최강야구에 전념”

심수창, 결혼 7년 만에 이혼했다…“최강야구에 전념”
파도 덮치는 순간…고현정, 바다 뛰어든 6살 아이 구했다

파도 덮치는 순간…고현정, 바다 뛰어든 6살 아이 구했다
첫 복싱대회서 쓰러진 중학생 ‘의식불명’…아버지, 링 위서 자해

첫 복싱대회서 쓰러진 중학생 ‘의식불명’…아버지, 링 위서 자해
“바다에서 노는 이유는?”…경남 고교 교사 수업 중 ‘성희롱 발언’ 논란

“바다에서 노는 이유는?”…경남 고교 교사 수업 중 ‘성희롱 발언’ 논란
“라이터 들고 타기 성공” 기내서 ‘딸깍’ 점화 영상 올린 여성…中 발칵

“라이터 들고 타기 성공” 기내서 ‘딸깍’ 점화 영상 올린 여성…中 발칵
인기 클릭
Weekly Best

  1. 박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

    박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

  2. 이민정, ‘예수상’ 앞 명품가방 인증샷 논란…“충격과 상처”

    이민정, ‘예수상’ 앞 명품가방 인증샷 논란…“충격과 상처”

  3. 연예인 성매매 ‘발칵’…벌금형 받은 솔로 여가수 입열었다

    연예인 성매매 ‘발칵’…벌금형 받은 솔로 여가수 입열었다

  4. 현주엽 맞아? 30㎏ 넘게 빠진 충격 근황 “정신과 다녀”

    현주엽 맞아? 30㎏ 넘게 빠진 충격 근황 “정신과 다녀”

  5. ‘신부 비공개’ 김종국, ‘극비 결혼식’ 다음날 SNS에 올린 사진

    ‘신부 비공개’ 김종국, ‘극비 결혼식’ 다음날 SNS에 올린 사진
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

‘국민 여동생’으로 불렸던 할리우드 배우 클로이 모레츠(28)가 동성 연인과 결혼했다.1일(현지시간) 현지 매체들에 따르면 모레츠는 6
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

박찬욱 감독이 제82회 베네치아 영화제에서 공개한 영화 ‘어쩔수가없다’에 미국과 영국 주요 매체들이 극찬을 쏟아냈다.미국의 영화 평점사