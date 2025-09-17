기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘KBS 출신’ 최은경 아나, 23년 만의 ‘아쉬움’ 고백

입력 :2025-09-17 13:56:53
수정 :2025-09-17 13:56:53
TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’ 캡처
TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’ 캡처


최은경 전 아나운서가 KBS 재직 시절 겪었던 서러움을 이야기했다.

지난 14일 방영된 TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’에서는 아나운서 출신 방송인 최은경이 게스트로 출연해 허영만과 창원의 맛집을 방문했다.

이날 방송에서 최은경은 아나운서 공채로 설발된 과정에 대해 “이거 떨어지면 안 할 거란 마음으로 시험을 봤다”며 “KBS가 마지막이었다”고 고백했다.

그는 “뉴스를 하는 사람이 멋있어 보여서 아나운서가 됐는데 아무도 (뉴스를) 안 시켜주더라”며 “리포터, 라디오, 월드컵 프로그램 등은 다 해봤는데 앵커만 못해봤다”고 아쉬움을 드러냈다.

이어 “아나운서가 급하게 필요한 상황에서 내가 있는데도 ‘사람이 없다’고 하더라”며 “결국 다른 사람을 시켰다”고 했다.

최은경은 13년간 MC로 활약했던 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에서 갑작스럽게 하차해 내막에 대한 궁금증이 커졌다.

이와 관련해 최은경은 “나의 40대가 다 거기에 있었다”며 “(하차에 대한) 미련이 전혀 없고 열심히 했다. 나 자신을 칭찬하고 싶다”고 털어놨다.

1995년 KBS 21기 공채 아나운서로 데뷔한 최은경은 2002년 프리랜서로 전향했다.

각종 예능 프로그램과 홈쇼핑 등에서 활약하고 있다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫
레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’
‘랄프 로렌’ 패션쇼 빛낸 스타들
이지혜, 남편 문재완 폭행 사건 전말 “이혼 발표는 유튜브로…”

이지혜, 남편 문재완 폭행 사건 전말 “이혼 발표는 유튜브로…”
故이건희 자택, 228억에 샀다…84년생 미모의 女 정체

故이건희 자택, 228억에 샀다…84년생 미모의 女 정체
‘할리우드 명배우’ 로버트 레드퍼드 자택서 숨져…향년 89세

‘할리우드 명배우’ 로버트 레드퍼드 자택서 숨져…향년 89세
‘2살 연하♥’ 오나미, 몰라보게 더 예뻐진 얼굴… 2년 3개월만 근황

‘2살 연하♥’ 오나미, 몰라보게 더 예뻐진 얼굴… 2년 3개월만 근황
이민정, 이병헌 흔적 없앴다 “부부사이 너덜너덜” 무슨일?

이민정, 이병헌 흔적 없앴다 “부부사이 너덜너덜” 무슨일?
곰 우리에 3살 딸 던진 母, 살인미수 기각…3년 뒤 딸 살해 ‘비극’

곰 우리에 3살 딸 던진 母, 살인미수 기각…3년 뒤 딸 살해 ‘비극’
‘3명 살해’ 관악구 피자집 칼부림 피의자 신상 공개…41세 김동원

‘3명 살해’ 관악구 피자집 칼부림 피의자 신상 공개…41세 김동원
“백두산엔 태극기도 못 드는데”…제주 성산일출봉 점령한 치파오 군단

“백두산엔 태극기도 못 드는데”…제주 성산일출봉 점령한 치파오 군단
“비행 중 기내서 섹시 댄스 춘 女승무원들”…‘성 상품화’ 논란

“비행 중 기내서 섹시 댄스 춘 女승무원들”…‘성 상품화’ 논란
인기 클릭
Weekly Best

  1. 남성호르몬·정자왕…김종국, 결혼 10일만에 ‘좋은 소식’

    남성호르몬·정자왕…김종국, 결혼 10일만에 ‘좋은 소식’

  2. ‘25세 연하♥’ 박영규, 위자료만 3번…“비겁하지 않게 이혼”

    ‘25세 연하♥’ 박영규, 위자료만 3번…“비겁하지 않게 이혼”

  3. 신동엽 딸 대학생 됐다…“합격해서 여유” 가족사진 공개

    신동엽 딸 대학생 됐다…“합격해서 여유” 가족사진 공개

  4. “시도 때도 없이 벗으라고”…안소영이 밝힌 ‘애마부인’ 촬영 비화

    “시도 때도 없이 벗으라고”…안소영이 밝힌 ‘애마부인’ 촬영 비화

  5. 윤은혜 “염산 물총 맞았다”…실명 위기 트라우마 고백

    윤은혜 “염산 물총 맞았다”…실명 위기 트라우마 고백
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

블랙핑크 리사가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫 위에서 포즈를
레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’

레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’

영화배우, 모델 등 스타들이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고