‘KBS 출신’ 최은경 아나, 23년 만의 ‘아쉬움’ 고백

TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’ 캡처

최은경 전 아나운서가 KBS 재직 시절 겪었던 서러움을 이야기했다.지난 14일 방영된 TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’에서는 아나운서 출신 방송인 최은경이 게스트로 출연해 허영만과 창원의 맛집을 방문했다.이날 방송에서 최은경은 아나운서 공채로 설발된 과정에 대해 “이거 떨어지면 안 할 거란 마음으로 시험을 봤다”며 “KBS가 마지막이었다”고 고백했다.그는 “뉴스를 하는 사람이 멋있어 보여서 아나운서가 됐는데 아무도 (뉴스를) 안 시켜주더라”며 “리포터, 라디오, 월드컵 프로그램 등은 다 해봤는데 앵커만 못해봤다”고 아쉬움을 드러냈다.이어 “아나운서가 급하게 필요한 상황에서 내가 있는데도 ‘사람이 없다’고 하더라”며 “결국 다른 사람을 시켰다”고 했다.최은경은 13년간 MC로 활약했던 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에서 갑작스럽게 하차해 내막에 대한 궁금증이 커졌다.이와 관련해 최은경은 “나의 40대가 다 거기에 있었다”며 “(하차에 대한) 미련이 전혀 없고 열심히 했다. 나 자신을 칭찬하고 싶다”고 털어놨다.1995년 KBS 21기 공채 아나운서로 데뷔한 최은경은 2002년 프리랜서로 전향했다.각종 예능 프로그램과 홈쇼핑 등에서 활약하고 있다.뉴스24