[포토] ‘모델계 카리나’ 이예닮, 핑크빛 비키니 화보

입력 :2025-09-20 13:14:00
수정 :2025-09-20 13:14:25
이예닮 SNS
이예닮 SNS
이예닮 SNS
이예닮 SNS
이예닮 SNS
이예닮 SNS
이예닮 SNS
이예닮 SNS
이예닮 SNS
이예닮 SNS
이예닮 SNS
이예닮 SNS
이예닮 SNS
이예닮 SNS
이예닮 SNS
이예닮 SNS




‘모델계의 카리나’로 유명한 이예닮이 환상의 자태로 남심을 저격했다.

모델 겸 인플루언서 활동하고 있는 이예닮은 최근 자신의 SNS에 일본 오키나와에서 진행한 화보촬영을 게시하며 자태를 뽐냈다.

핑크빛 비키니와 카리나를 닮은 청순하고 섹시한 모습은 여름의 뜨거운 석양과 하나가 되며 매력을 배가했다.

이예닮은 170cm의 큰 키와 화려한 S라인의 소유자다.

특히 세계적인 걸그룹 에스파의 멤버인 카리나와 용모가 흡사해 팬들에게 ‘모델계의 카리나’라고 불리며 인기와 사랑을 한몸에 받고 있다.

지난 2021년에는 ‘스마일 퀸 코리아 선발대회 2021’에서 ‘미(美)’로 입상하며 미모와 사랑스러움을 인정받기도 했다.

10만 명에 가까운 팔로워를 자랑하는 이예닮은 개인의 화보를 필두로 여행, 요리, 패션 등의 소재로 팬들과 소통하고 있다.

온라인뉴스팀
블랙핑크 리사가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫 위에서 포즈를 취하고 있다.
영화배우, 모델 등 스타들이 케링 그룹이 주최한 '케어링 포 우먼'(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.