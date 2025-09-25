이효리, 실제로 보면 어떻길래… “조져지고 나왔다” 수강생들 증언

이효리 요가원 ‘아난다’ 인스타그램 캡처

가수 이효리(46)가 최근 서울에 요가원을 열고 직접 수업을 시작해 화제인 가운데 수강생들의 후기가 화제를 모으고 있다25일 이효리가 운영하는 요가원 인스타그램에는 수강생들이 올린 후기가 여러 건 공유돼 있다.한 수강생은 “조져지고 나오는 길. 다리 순환되고 부기 빠진 느낌 너무 좋다”고 적었다. 또 다른 수강생들은 “아난다 쌤(선생님), 아주 무서운 분이었다. 초보도 얄짤없다. 덕분에 어깨가 활짝 열려서 나왔다”, “최대한 수련에 집중하게 도와주신다. 이효리라는 연예인보단 아난다 선생님 수업에 집중한 느낌”이라고 평가했다.이효리는 2013년 가수 이상순과 결혼한 뒤 제주도에서 10여년간 거주하다 지난해 9월 서울 종로구 평창동에 위치한 주택으로 이사했다.이어 최근에는 서대문구 연희동에 요가원 ‘아난다’를 열어 이달 둘째주부터 수업을 시작했다. ‘아난다’는 이효리의 요가 부캐릭터 이름으로, 그는 ‘아난다’를 타투로도 새기며 자신의 정체성임을 드러내기도 했다.요가 자세 중 하나인 ‘나무 자세’(브릭샤사나)는 수강생들 사이에서 작은 챌린지 열풍도 일으키고 있다. 요가원에 있는 이효리의 전신 패널이 이 나무 자세를 취한 모습이라 이를 따라하며 찍은 인증샷이 소셜미디어(SNS)에 잇따르기 때문이다.앞서 이효리는 “뻣뻣해도 된다. 초보도 대환영”이라며 예비 수강생들의 질문에 일일이 답해 친근한 원장의 모습을 보여준 바 있다.뉴스24