기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

이효리, 실제로 보면 어떻길래… “조져지고 나왔다” 수강생들 증언

입력 :2025-09-25 10:28:24
수정 :2025-09-25 13:41:05
이효리 요가원 ‘아난다’ 인스타그램 캡처
이효리 요가원 ‘아난다’ 인스타그램 캡처


가수 이효리(46)가 최근 서울에 요가원을 열고 직접 수업을 시작해 화제인 가운데 수강생들의 후기가 화제를 모으고 있다

25일 이효리가 운영하는 요가원 인스타그램에는 수강생들이 올린 후기가 여러 건 공유돼 있다.

한 수강생은 “조져지고 나오는 길. 다리 순환되고 부기 빠진 느낌 너무 좋다”고 적었다. 또 다른 수강생들은 “아난다 쌤(선생님), 아주 무서운 분이었다. 초보도 얄짤없다. 덕분에 어깨가 활짝 열려서 나왔다”, “최대한 수련에 집중하게 도와주신다. 이효리라는 연예인보단 아난다 선생님 수업에 집중한 느낌”이라고 평가했다.

이효리는 2013년 가수 이상순과 결혼한 뒤 제주도에서 10여년간 거주하다 지난해 9월 서울 종로구 평창동에 위치한 주택으로 이사했다.

이어 최근에는 서대문구 연희동에 요가원 ‘아난다’를 열어 이달 둘째주부터 수업을 시작했다. ‘아난다’는 이효리의 요가 부캐릭터 이름으로, 그는 ‘아난다’를 타투로도 새기며 자신의 정체성임을 드러내기도 했다.

요가 자세 중 하나인 ‘나무 자세’(브릭샤사나)는 수강생들 사이에서 작은 챌린지 열풍도 일으키고 있다. 요가원에 있는 이효리의 전신 패널이 이 나무 자세를 취한 모습이라 이를 따라하며 찍은 인증샷이 소셜미디어(SNS)에 잇따르기 때문이다.

앞서 이효리는 “뻣뻣해도 된다. 초보도 대환영”이라며 예비 수강생들의 질문에 일일이 답해 친근한 원장의 모습을 보여준 바 있다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
정수정, 시선 사로잡는 미소
‘모델계 카리나’ 이예닮, 핑크빛 비키니 화보
‘밀라 요보비치’ 열정적 인사
밀라 요보비치, 열정적인 인사
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치 “부산 안녕”
폴 W.S. 앤더슨-밀라 요보비치 부부의 행복한 무대인사
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치, 열정적인 인사
“작품서 만나 10년 비밀 열애”…배우 커플, 결혼 앞두고 청첩장 공개

“작품서 만나 10년 비밀 열애”…배우 커플, 결혼 앞두고 청첩장 공개
“술 마시고 차 탔어요” 이진호 음주운전, 최초 신고자는 ‘여자친구’(종합)

“술 마시고 차 탔어요” 이진호 음주운전, 최초 신고자는 ‘여자친구’(종합)
출근하는 이웃女 끌고가 성폭행 시도… 50대男 긴급체포

출근하는 이웃女 끌고가 성폭행 시도… 50대男 긴급체포
인천 태권도 학원서 20대 사범, 초등생 여아 성폭행…긴급 체포 후 구속

인천 태권도 학원서 20대 사범, 초등생 여아 성폭행…긴급 체포 후 구속
유희열, 3년 만에 입 열다…“논란 뒤 처음 속마음 고백”

유희열, 3년 만에 입 열다…“논란 뒤 처음 속마음 고백”
이동국 아들 ‘대박’…미국 명문 LA 갤럭시 유스팀 합격

이동국 아들 ‘대박’…미국 명문 LA 갤럭시 유스팀 합격
“산소호흡기 착용” 전유성, 안타까운 근황…가슴 콕콕 찌르는 ‘이 병’ 유의점

“산소호흡기 착용” 전유성, 안타까운 근황…가슴 콕콕 찌르는 ‘이 병’ 유의점
전세계가 ‘애사비’에 속았다…“체중 감량 효과 거짓” 논문 철회

전세계가 ‘애사비’에 속았다…“체중 감량 효과 거짓” 논문 철회
이승기 연 끊은 “유례없는 주가조작” 장인 석방됐다…법원, 보석 결정

이승기 연 끊은 “유례없는 주가조작” 장인 석방됐다…법원, 보석 결정
인기 클릭
Weekly Best

  1. “큰 눈에 예쁘고 단아해”…김종국 아내 얼굴 공개됐다

    “큰 눈에 예쁘고 단아해”…김종국 아내 얼굴 공개됐다

  2. “고마워”…민희진, 핫팬츠 입고 산책하는 근황 ‘포착’

    “고마워”…민희진, 핫팬츠 입고 산책하는 근황 ‘포착’

  3. 52세 송은이 “혈관성 치매 진단받은 母…시신 기증 신청”

    52세 송은이 “혈관성 치매 진단받은 母…시신 기증 신청”

  4. “너무 예쁘다, 정말 대박”…현빈♥손예진 아들 얼굴 공개

    “너무 예쁘다, 정말 대박”…현빈♥손예진 아들 얼굴 공개

  5. 9남매 낳고도 정정한 101세 모친… 이상벽, 숨은 안타까운 사연 전했다

    9남매 낳고도 정정한 101세 모친… 이상벽, 숨은 안타까운 사연 전했다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

할리우드 배우 톰 홀랜드가 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락사고를 당해 병원으로 긴급 이송됐다.21일(현지시간) 더
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

블랙핑크 리사가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫 위에서 포즈를