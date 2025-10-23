기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

결혼 앞둔 신지, 예비신랑에게 포르쉐 선물…“큰맘 먹고”

입력 :2025-10-23 15:47:14
수정 :2025-10-23 15:47:14
유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’ 화면 캡처
유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’ 화면 캡처


그룹 코요태 신지가 예비 신랑인 가수 문원에게 자신이 타던 포르쉐 차량을 선물했다.

지난 22일 신지 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’에는 ‘15년간의 애증이 담긴 포르쉐 팔고 새로운 차 구매했습니다…’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 신지는 “사랑하는 애마가 오늘내일해서 더는 그 아이(차량)를 어떻게 할 수 없을 것 같아서, 안전을 위해 차를 하나 중고로, 다시 포르쉐로”라고 했다.

그는 기존에 타던 포르쉐를 떠나보내고, 새롭게 포르쉐 중고차를 구매했다고 밝혔다.

앞선 차량을 15년이나 탔다는 신지는 “이번에 큰맘 먹고 바꾼다”며 “점검이랑 상처 난 것 다 고치고 브레이크 패드도 안전을 위해 다 확인하고 서비스 센터에 차 찾으러 간다”고 설명했다.

그는 “그 차가 내가 너무 아끼던 차”라면서 “보내진 못했다. 아이가 완전히 저게 될 때까지는 데리고 있으려고 한다”고 말했다.

이어 “소리가 많이 나고 천장이 내려와서 머리에 닿는다”며 “관리 잘한다고 잘했는데도 15~16년 되니까 쉽지 않더라”고 설명했다.

기존 차량은 예비 신랑인 문원에게 맡겼다.

중고 포르쉐를 선물한 셈이다.

신지는 “사실은 보내는 게 맞는데 못 보내겠다. 지금은. 아직은”이라고 말했고, 문원은 “제가 잘 관리할 거다. 끝까지”라고 말했다.

이에 신지는 “이 사람한테 좀 부탁했다”며 “내 생명을 살린 소중한 차니까 챙겨달라고. 나보다는 차에 대해서 더 빠릿빠릿하게 잘 아니까”라고 말했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘런던영화제’ 레드카펫
시구하는 유리
‘아찔한 공중 곡예’ 태양의 서커스
시구하는 유리
시구하는 유리
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
돌고 돌고 돌고
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
박봄 “YG 양현석 ‘사기·횡령’ 고소”…미정산금액 ‘경악’

박봄 “YG 양현석 ‘사기·횡령’ 고소”…미정산금액 ‘경악’
김광규 맞아? “너무 달라졌어” 풍성해진 머리에 모두 ‘깜짝’

김광규 맞아? “너무 달라졌어” 풍성해진 머리에 모두 ‘깜짝’
현직 모델 겸 배우, 캄보디아 모집책이었다…“500만원 받고 범죄조직에 넘겨”

현직 모델 겸 배우, 캄보디아 모집책이었다…“500만원 받고 범죄조직에 넘겨”
“가족 욕하는 느낌이더라”…신승훈, 스태프들에게 발끈한 사연

“가족 욕하는 느낌이더라”…신승훈, 스태프들에게 발끈한 사연
“시청자·앵커도 충격”…절도범 추격전 생중계 중 차에 치여 즉사

“시청자·앵커도 충격”…절도범 추격전 생중계 중 차에 치여 즉사
“뒷돈 받고 독방 배정” 서울구치소 교도관 구속…“도망 염려”

“뒷돈 받고 독방 배정” 서울구치소 교도관 구속…“도망 염려”
“제복입고 술 마시는 경찰관들 목격” SNS 사진 공개에 논란…경찰 “오해”

“제복입고 술 마시는 경찰관들 목격” SNS 사진 공개에 논란…경찰 “오해”
“박봄 컨트롤 안돼” 소속사, ‘YG 고소장’ 정체 밝혔다

“박봄 컨트롤 안돼” 소속사, ‘YG 고소장’ 정체 밝혔다
‘폭싹 속았수다’ 출연도 했는데…삼계탕집 알바하는 배우 근황

‘폭싹 속았수다’ 출연도 했는데…삼계탕집 알바하는 배우 근황
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘배구 여제’ 김연경 “MBC와 PD에 속아…생각만 해도 눈물”

    ‘배구 여제’ 김연경 “MBC와 PD에 속아…생각만 해도 눈물”

  2. 티아라 함은정, ‘♥8살 연상’과 결혼…‘전남편’ 반응은?

    티아라 함은정, ‘♥8살 연상’과 결혼…‘전남편’ 반응은?

  3. ‘이병헌♥’ 이민정, 두살 딸 최초 공개…기저귀 찬 뒷모습 ‘심쿵’

    ‘이병헌♥’ 이민정, 두살 딸 최초 공개…기저귀 찬 뒷모습 ‘심쿵’

  4. 이수근, ‘1박2일’ 하차 12년만 고백 “노홍철 이해 안 돼, 너무 괴로웠다”

    이수근, ‘1박2일’ 하차 12년만 고백 “노홍철 이해 안 돼, 너무 괴로웠다”

  5. 권민아 “친언니 유방암에 머리 다 빠져…술파티 절대 열지 말았어야”

    권민아 “친언니 유방암에 머리 다 빠져…술파티 절대 열지 말았어야”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘런던영화제’ 레드카펫

‘런던영화제’ 레드카펫

영화배우들이 19일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 런던영화제 페막작 ‘100 Nights of Hero’ 시사회에 참석해 포즈
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 10일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 BFI 런던영화제 중 영화 ‘부고니아’, ‘제이 켈리’,