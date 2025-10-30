기사 검색
‘79세’ 이정섭, 몰라보게 야윈 근황… “괴로운 기억” 충격 사연 뭐길래

입력 :2025-10-30 10:00:50
수정 :2025-10-30 10:00:50
유튜브 채널 ‘MBN 엔터테인먼트’ 캡처
유튜브 채널 ‘MBN 엔터테인먼트’ 캡처


배우 겸 요리연구가 이정섭(79)이 위암 수술 후 후유증과 합병증을 겪고 있는 근황을 전했다.

지난 29일 MBN ‘특종세상’은 ‘배우 이정섭, 죽지 않기 위해 기도한 사연’이라는 제목의 영상을 통해 이정섭의 근황을 전했다.

이정섭은 과거 배우로 왕성히 활동하던 시절을 돌아보며 “여성화된 남성 캐릭터, 동성애자 역할을 많이 연기했다. 차인표·신애라 부부가 탄생한 드라마 ‘사랑을 그대 품안에’에선 여성 의류 부티크 점주 역할을 맡았는데, 날 여자로 아는 분도 있었다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘MBN 엔터테인먼트’ 캡처
유튜브 채널 ‘MBN 엔터테인먼트’ 캡처


그는 이어 누구에게도 말하지 못한 사연이라면서 “선을 어찌나 보라고 하는지 지겨워죽겠더라. 내가 종손만 아니었으면 독신이었을 거다”라며 집안의 강요로 원치 않는 결혼을 감내했다고 밝혔다.

이정섭은 또 “기도로 씻어내리고픈 괴로운 기억이다. 인생에서 첫 번째로 닥친 충격이었는데 죽거나 출가하려고 했다”고 밝혀 어떠한 사연인지 본방송에 대한 궁금증을 자아냈다.

유튜브 채널 ‘MBN 엔터테인먼트’ 캡처
유튜브 채널 ‘MBN 엔터테인먼트’ 캡처


이정섭은 눈에 띄게 야윈 모습으로 눈길을 끌기도 했다. 방송에선 10년 전 위암 투병 당시의 이야기로 전할 예정이다.

그는 2015년 건강 프로그램 촬영 중 진행한 내시경 검사로 위암 말기 의심을 받았고, 정밀 검사를 거쳐 위암 1기 초 진단을 받았다. 이후 위를 4분의1만 남기고 절제하는 수술을 통해 완치했다.

하지만 이후 합병증인 덤핑증후군을 겪은 것으로 알려졌다. 덤핑증후군은 위 절제술 후 다량의 위 내용물이 소장으로 급격히 이동하면서 발생하는 증상이다.

‘특종세상’ 이정섭 편은 30일 오후 9시 10분 방송된다.

