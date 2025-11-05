‘45세’ 장윤정, 원인불명 질환 10개월간 고통… 도경완 “지금도 아파”

JTBC 예능 ‘대놓고 두집살림’ 방송화면 캡처

가수 장윤정(45)이 최근 컨디션 저하 및 남편 도경완(43)과의 갈등에 대해 언급했다.4일 방송된 JTBC 예능 ‘대놓고 두집살림’에서는 도경완·장윤정 부부가 출연해 손준호·김소현 부부와 함께 대화를 나눴다.이날 장윤정은 부부 갈등과 관련해 “어느 순간부터 ‘이제 그만하자’라는 마음이 든다. 어차피 싸운들 이 사람은 이 사람이더라. 너무 안 맞는다고 느껴질 때 내가 이 사람에 대한 마음을 놓고 있게 된다. 아무 반응도 안 하고 화도 안났다”라고 말했다.이에 김소현 역시 “밑 빠진 독에 물 붓기 같다. 아무런 성과가 없다. 똑같이 기분 나쁘고 다시 좋아지고 그런다”라며 공감했다.장윤정은 “싸워도 안 고쳐지는 부분들에 대해 접기 시작했다. 접다가 스스로 아무 감정 없이 끝낼 수가 있겠구나 라는 생각이 들었다. 깔끔한 해결 방법이라고 생각했는데 부부관계가 접는다고 해결될 일은 아니구나 라고 느끼기도 했다”면서 “어떻게 해야하지 하던 때에 (남편이) 고맙게 바뀌어줬다”라고 말했다.도경완은 장윤정을 바라보며 “이 사람이 실제 올해 몸이 아팠고 현재도 아픈 상태다”라고 전했다.이에 대해 장윤정은 “이유를 못 찾은 피부 발진이 갑자기 일어났다”며 해당 질환으로 10개월가량 힘든 시간을 보냈다고 털어놨다. 장윤정은 “집에서 표정도 없이 지내게 되더라”고 토로했다.도경완은 “이 사람이 신체적으로도 지쳤지만 마음적으로 지친 상태라는게 느껴져서 내가 내 모드를 바꿔보자는 생각이 들었다”라며 태도에 변화를 준 이유를 설명했다.그러자 장윤정은 “부부가 서로 불쌍해 보일 때 완성된 사랑이라고 한다. 그걸 느끼면 이혼을 안 한다고 하더라”고 말했다.뉴스24