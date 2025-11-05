조정석, 지각한 이서진에 ‘작심 일침’

유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’

배우 조정석이 부캐릭터 ‘조점석’으로 변신, 배우 이서진에 일침을 날렸다.4일 유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’에는 디즈니+ 시리즈 ‘조각도시’ 주연 배우 지창욱, 도경수가 게스트로 등장했다.두 사람의 일일 매니저로는 SBS ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’ 촬영 중인 이서진과 김광규가 함께했다.‘조점석’이라는 부캐로 등장한 조정석은 “오늘 중요한 분들이 오시는데 이분들을 케어하는 매니저분들도 중요하지 않나. 오늘 일일 매니저분들도 잠시 소개해드리겠다”고 말문을 열었다.그는 이어 “지금 초대손님들이 약간 늦어서 기다리고 있다. 사실 이 업계는 시간 약속이 중요하다고 들었는데 매니저분들이 시간 약속을 잘 안 지키시는 것 같다”고 장난스럽게 지적해 웃음을 자아냈다.이에 이서진은 “우리 로드 매니저가 운전이 서툴러서 그렇다”며 김광규에게 사과를 권했다.김광규는 “시간을 맞출 수 있었는데 이서진 씨가 20분 넘게 지각했다”고 맞받아쳤고, 두 사람은 서로를 탓하며 즉석 상황극으로 폭소를 유발했다.뉴스24