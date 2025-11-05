기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

조정석, 지각한 이서진에 ‘작심 일침’

입력 :2025-11-05 22:53:29
수정 :2025-11-05 22:53:29

“이 업계는 시간 약속 중요해”

유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’
유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’


배우 조정석이 부캐릭터 ‘조점석’으로 변신, 배우 이서진에 일침을 날렸다.

4일 유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’에는 디즈니+ 시리즈 ‘조각도시’ 주연 배우 지창욱, 도경수가 게스트로 등장했다.

두 사람의 일일 매니저로는 SBS ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’ 촬영 중인 이서진과 김광규가 함께했다.

‘조점석’이라는 부캐로 등장한 조정석은 “오늘 중요한 분들이 오시는데 이분들을 케어하는 매니저분들도 중요하지 않나. 오늘 일일 매니저분들도 잠시 소개해드리겠다”고 말문을 열었다.

그는 이어 “지금 초대손님들이 약간 늦어서 기다리고 있다. 사실 이 업계는 시간 약속이 중요하다고 들었는데 매니저분들이 시간 약속을 잘 안 지키시는 것 같다”고 장난스럽게 지적해 웃음을 자아냈다.

이에 이서진은 “우리 로드 매니저가 운전이 서툴러서 그렇다”며 김광규에게 사과를 권했다.

김광규는 “시간을 맞출 수 있었는데 이서진 씨가 20분 넘게 지각했다”고 맞받아쳤고, 두 사람은 서로를 탓하며 즉석 상황극으로 폭소를 유발했다.

유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’
유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’


유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’
유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’


뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들
‘런던영화제’ 레드카펫
‘45세’ 장윤정, 원인불명 질환 10개월간 고통… 도경완 “지금도 아파”

‘45세’ 장윤정, 원인불명 질환 10개월간 고통… 도경완 “지금도 아파”
‘환승연애’ 첫 결혼 소식 전해졌다…“깜짝 프러포즈”

‘환승연애’ 첫 결혼 소식 전해졌다…“깜짝 프러포즈”
조정석, 지각한 선배에 일침 “이 업계 시간 중요해”

조정석, 지각한 선배에 일침 “이 업계 시간 중요해”
전현무 ‘흑역사’ 고백…“불법 저지르며 뉴스 인터뷰”

전현무 ‘흑역사’ 고백…“불법 저지르며 뉴스 인터뷰”
강유미 “용기 감사합니다”…택시기사 성폭행 피해 고백한 유튜버 후원

강유미 “용기 감사합니다”…택시기사 성폭행 피해 고백한 유튜버 후원
“한국서 ‘훼손 시신’ 수백구 발견” 재일 유튜버…경찰 수사 착수

“한국서 ‘훼손 시신’ 수백구 발견” 재일 유튜버…경찰 수사 착수
“기혼들끼리 불륜” 미인대회 수상자 ‘상간녀’ 폭로 나왔다…더 충격인 것은

“기혼들끼리 불륜” 미인대회 수상자 ‘상간녀’ 폭로 나왔다…더 충격인 것은
“거미에 사람 얼굴이 있어요” 발칵…놀라운 정체 밝혀졌다

“거미에 사람 얼굴이 있어요” 발칵…놀라운 정체 밝혀졌다
“남편에 뺏길 바엔”…이혼 앞두고 3개월 딸 살해한 20대 엄마 체포 ‘日 충격’

“남편에 뺏길 바엔”…이혼 앞두고 3개월 딸 살해한 20대 엄마 체포 ‘日 충격’
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘이혼 10개월’ 유명 女배우, 11세 연하男과 비키니 차림 데이트 포착

    ‘이혼 10개월’ 유명 女배우, 11세 연하男과 비키니 차림 데이트 포착

  2. 문가비, ‘정우성 아들’ 사진 공개했다가 황급히 취한 조치

    문가비, ‘정우성 아들’ 사진 공개했다가 황급히 취한 조치

  3. 전남친과 모텔 간 아내 “미국 마인드…2시간 있다 나왔다”

    전남친과 모텔 간 아내 “미국 마인드…2시간 있다 나왔다”

  4. 대장암 진단받은 오은영…“수술전 아이 이름 목 놓아 불렀다”

    대장암 진단받은 오은영…“수술전 아이 이름 목 놓아 불렀다”

  5. ‘이혼’ 윤민수, 전처와 재산 분할… “많이 나눴지만, 합의 잘했다”

    ‘이혼’ 윤민수, 전처와 재산 분할… “많이 나눴지만, 합의 잘했다”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“나 사실 게이야” 고백한 男배우, ‘2025년 가장 섹시한 남자’ 선정

“나 사실 게이야” 고백한 男배우, ‘2025년 가장 섹시한 남자’ 선정

영국 출신 배우 조나단 베일리(37)가 ‘2025년 세계에서 가장 섹시한 남자’로 선정됐다.3일(현지시간) 미국 연예 매체 피플지는 올
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하