32세 탈북女 “닭발 팔아서 月 5억원 매출”

탈북자 출신 닭발 사업가 김량진씨. KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 방송 화면.

‘닭발의 여왕’으로 통하는 32세 사업가 김량진씨가 닭발 하나로 월 5억원 매출을 달성했다.9일 KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에 출연한 탈북민 김량진 대표는 한 달에 무려 14t의 닭발을 판매한다고 밝혔다.MC 김숙은 김 대표의 사업체에 대해 “나도 어딘지 안다. 거기 주문했는데 아직도 안 왔다”라고 증언했다.김 대표는 “제품을 출시하자마자 100만명이 몰렸다. 지금도 1만명 이상 고객이 항상 대기 중”이라고 설명했다.그는 “한 달 매출은 4억 5000만원에서 5억원 정도”라며 “북한에서도 안 다쳤는데 닭발 장사하면서 손목 나갔다”라고 덧붙였다.김 대표는 이어 닭발과 궁채를 조합한 ‘레몬닭발’로 성공 신화를 이뤘다며 자신의 성공담을 공개했다.뉴스24