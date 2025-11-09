기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

32세 탈북女 “닭발 팔아서 月 5억원 매출”

입력 :2025-11-09 23:53:39
수정 :2025-11-09 23:53:39
탈북자 출신 닭발 사업가 김량진씨. KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 방송 화면.
탈북자 출신 닭발 사업가 김량진씨. KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 방송 화면.


‘닭발의 여왕’으로 통하는 32세 사업가 김량진씨가 닭발 하나로 월 5억원 매출을 달성했다.

9일 KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에 출연한 탈북민 김량진 대표는 한 달에 무려 14t의 닭발을 판매한다고 밝혔다.

MC 김숙은 김 대표의 사업체에 대해 “나도 어딘지 안다. 거기 주문했는데 아직도 안 왔다”라고 증언했다.

김 대표는 “제품을 출시하자마자 100만명이 몰렸다. 지금도 1만명 이상 고객이 항상 대기 중”이라고 설명했다.

그는 “한 달 매출은 4억 5000만원에서 5억원 정도”라며 “북한에서도 안 다쳤는데 닭발 장사하면서 손목 나갔다”라고 덧붙였다.

김 대표는 이어 닭발과 궁채를 조합한 ‘레몬닭발’로 성공 신화를 이뤘다며 자신의 성공담을 공개했다.

탈북자 출신 닭발 사업가 김량진씨. KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 방송 화면.
탈북자 출신 닭발 사업가 김량진씨. KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 방송 화면.


뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들
‘런던영화제’ 레드카펫
“헤어지면 또 어때”…이광수, ‘8년 열애’ 이선빈과 결혼 묻자

“헤어지면 또 어때”…이광수, ‘8년 열애’ 이선빈과 결혼 묻자
떠오르는 성매매 명소?…“외국인男 안심하고 성매매” 심각한 상황에 日 결국

떠오르는 성매매 명소?…“외국인男 안심하고 성매매” 심각한 상황에 日 결국
“0.02% 확률 뚫어” 충격…현영, 49년 만에 ‘출생의 비밀’ 밝혔다

“0.02% 확률 뚫어” 충격…현영, 49년 만에 ‘출생의 비밀’ 밝혔다
“비싼 약 필요 없다”…英의사가 꼽은 장 건강 개선하는 ‘의외의 음식’

“비싼 약 필요 없다”…英의사가 꼽은 장 건강 개선하는 ‘의외의 음식’
“적절한 시기인지 모르겠지만” 깜짝…린, 이혼 후 ‘기쁜 소식’ 알렸다

“적절한 시기인지 모르겠지만” 깜짝…린, 이혼 후 ‘기쁜 소식’ 알렸다
“성시경이 650만원을”…10년지기 매니저 배신 충격 속 ‘미담’ 나왔다

“성시경이 650만원을”…10년지기 매니저 배신 충격 속 ‘미담’ 나왔다
“청산가리” 김규리, 숨통 조인 ‘좌파연예인 블랙리스트’ 판결에 밝힌 속내

“청산가리” 김규리, 숨통 조인 ‘좌파연예인 블랙리스트’ 판결에 밝힌 속내
“낮술하다 45만원 벌금 폭탄”…한국인 몰리는 ‘유명 관광지’ 충격 근황

“낮술하다 45만원 벌금 폭탄”…한국인 몰리는 ‘유명 관광지’ 충격 근황
“함께 밤산책하는 사람 생겨”…‘하트시그널’ 김지영, 남친 깜짝 공개

“함께 밤산책하는 사람 생겨”…‘하트시그널’ 김지영, 남친 깜짝 공개
인기 클릭
Weekly Best

  1. “냉동배아로 이혼 후 임신”…‘43세’ 이시영, 전남편 아이 출산했다

    “냉동배아로 이혼 후 임신”…‘43세’ 이시영, 전남편 아이 출산했다

  2. 선미 “오래 만났다”…데뷔 18년 만에 처음으로 남친 공개

    선미 “오래 만났다”…데뷔 18년 만에 처음으로 남친 공개

  3. 장관급 된 박진영 “30년 만에 처음”…정치 성향 밝혀 ‘깜짝’

    장관급 된 박진영 “30년 만에 처음”…정치 성향 밝혀 ‘깜짝’

  4. “서울서 들려온 비보에 먹먹”…안선영, 캐나다서 전한 ‘안타까운 소식’

    “서울서 들려온 비보에 먹먹”…안선영, 캐나다서 전한 ‘안타까운 소식’

  5. “만날 때마다 임신” 66억 CEO부부 만난 박수홍, 둘째 언급

    “만날 때마다 임신” 66억 CEO부부 만난 박수홍, 둘째 언급
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“나 사실 게이야” 고백한 男배우, ‘2025년 가장 섹시한 남자’ 선정

“나 사실 게이야” 고백한 男배우, ‘2025년 가장 섹시한 남자’ 선정

영국 출신 배우 조나단 베일리(37)가 ‘2025년 세계에서 가장 섹시한 남자’로 선정됐다.3일(현지시간) 미국 연예 매체 피플지는 올
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하