기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

“인형인 줄…” 고소영, 이주빈 아름다움에 ‘감탄’

입력 :2025-11-10 17:39:39
수정 :2025-11-10 17:39:39
KBS ‘고소영의 펍스토랑’ 캡처
KBS ‘고소영의 펍스토랑’ 캡처


배우 고소영이 배우 이주빈의 빛나는 미모에 감탄을 금치 못한다.

10일 오후 6시 30분 유튜브 KBS 엔터 채널에서 공개된 KBS ‘고소영의 펍스토랑’ 10회에서는 배우 이주빈이 출연해 무명 시절의 경험과 상대 배우들의 매력을 공개한다.

이날 이주빈이 등장하자 고소영은 “실물 보고 정말 깜짝 놀랐다. 인형인 줄…”이라고 말하며 눈을 떼지 못한다.

고소영마저 반하게 한 미모와 함께 다양한 연기 변신을 선보이며 주연배우로 자리매김한 이주빈이었지만, 데뷔까지 오랜 시간이 걸렸으며 보조출연, 단역, 조연을 한 단계씩 밟아왔다고 전해진다.

이주빈은 무명 시절에 겪었던 잊지 못할 기억을 털어놓는다.

그는 “한 작품 촬영할 때, 보조출연자들과 함께 대기하고 있었는데, 배정남 선배님이 오시더니 보조출연자들을 챙겨주시며 커피믹스를 타 주셨다”며 그때의 감동을 떠올린다.

이어 “몇 년 후 ‘미스터 선샤인’때 같은 작품에서 만났는데, 저를 기억하고 계셔서 깜짝 놀랐다. 그리고 이번에 ‘스프링피버’라는 작품까지 같이 하게 됐다”며 배우 배정남과 남다른 인연을 공개해 관심을 끈다.

이주빈은 무명 단역 시절 이야기뿐 아니라 온갖 아르바이트를 섭렵하며 사장님들의 사랑을 받았던 ‘알바왕’의 면모도 드러낸다.

이주빈의 야무진 생활력을 들은 고소영은 “주빈 씨랑 결혼하게 될 남자분은 (좋겠다). 지혜롭지, 생활력도 강하지”라며 극찬한다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들
‘런던영화제’ 레드카펫
카페 구석서 80분간 스킨십 후 성관계…CCTV 찍힌 남녀, 처벌될까

카페 구석서 80분간 스킨십 후 성관계…CCTV 찍힌 남녀, 처벌될까
‘나솔’ 정숙, 상철과 결혼 하자마자…법원 찾은 근황 공개

‘나솔’ 정숙, 상철과 결혼 하자마자…법원 찾은 근황 공개
“숙박료 280배 배상” 발칵…호텔방 물바다 만든 女 이유 있었다

“숙박료 280배 배상” 발칵…호텔방 물바다 만든 女 이유 있었다
현아, 다이어트 후 무대서 기절…“아무 기억 안 나” 무슨일

현아, 다이어트 후 무대서 기절…“아무 기억 안 나” 무슨일
배우 김규리, 숨통 조인 ‘좌파연예인 블랙리스트’ 판결에 밝힌 속내

배우 김규리, 숨통 조인 ‘좌파연예인 블랙리스트’ 판결에 밝힌 속내
라면·과자·탄산음료가 ‘뇌 구조’ 바꾼다?…“변형된 뇌가 과식 유발” MRI 분석 ‘충격’

라면·과자·탄산음료가 ‘뇌 구조’ 바꾼다?…“변형된 뇌가 과식 유발” MRI 분석 ‘충격’
‘사기 피해’ 성시경 “악플 받아본 적 많지만, 이런 글 받은 것도 인생 처음”

‘사기 피해’ 성시경 “악플 받아본 적 많지만, 이런 글 받은 것도 인생 처음”
치료제 없는데 올해만 220명…韓서 급증한 ‘살인 진드기병’ 정체

치료제 없는데 올해만 220명…韓서 급증한 ‘살인 진드기병’ 정체
2025년 11월 10일

2025년 11월 10일
인기 클릭
Weekly Best

  1. “냉동배아로 이혼 후 임신”…‘43세’ 이시영, 전남편 아이 출산했다

    “냉동배아로 이혼 후 임신”…‘43세’ 이시영, 전남편 아이 출산했다

  2. 선미 “오래 만났다”…데뷔 18년 만에 처음으로 남친 공개

    선미 “오래 만났다”…데뷔 18년 만에 처음으로 남친 공개

  3. 장관급 된 박진영 “30년 만에 처음”…정치 성향 밝혀 ‘깜짝’

    장관급 된 박진영 “30년 만에 처음”…정치 성향 밝혀 ‘깜짝’

  4. “서울서 들려온 비보에 먹먹”…안선영, 캐나다서 전한 ‘안타까운 소식’

    “서울서 들려온 비보에 먹먹”…안선영, 캐나다서 전한 ‘안타까운 소식’

  5. “만날 때마다 임신” 66억 CEO부부 만난 박수홍, 둘째 언급

    “만날 때마다 임신” 66억 CEO부부 만난 박수홍, 둘째 언급
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“나 사실 게이야” 고백한 男배우, ‘2025년 가장 섹시한 남자’ 선정

“나 사실 게이야” 고백한 男배우, ‘2025년 가장 섹시한 남자’ 선정

영국 출신 배우 조나단 베일리(37)가 ‘2025년 세계에서 가장 섹시한 남자’로 선정됐다.3일(현지시간) 미국 연예 매체 피플지는 올
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하