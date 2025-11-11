기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘53세 미혼’ 백현진 “성관계 끊었다…연애도 안 해”

입력 :2025-11-11 10:15:16
수정 :2025-11-11 10:15:16
유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처
유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처


종합예술인 백현진(53)이 확 달라진 자신의 일상에 대해 언급했다.

지난 10일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 백현진과 코미디언 김원훈, 가수 카더가든이 게스트로 출연해 얘기를 나눴다.

이날 신동엽은 백현진에게 “예전하고 기운이 조금 달라진 것 같다”고 말했다. 카더가든도 “대배우의 스탠스가 느껴진다. 마치 ‘직장인들’이 황금사자상을 받은 작품 같다”며 거들었다.

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처
유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처


이에 백현진은 “술, 담배 다 끊고 러닝을 한다. 그래서 많이 바뀌었다”고 밝혔다. 이어 “연애도 안 하고 성관계도 안 한다. 그러다 보니 대배우처럼 보이나 보다”라고 너스레를 떨었다.

신동엽이 카더가든에게 “너는 평생 대배우처럼 안 보이겠다”고 하자 카더가든은 “나는 완전 할리우드 스타”라고 받아쳤다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들
‘런던영화제’ 레드카펫
카페 구석서 80분간 스킨십 후 성관계…CCTV 찍힌 남녀, 처벌될까

카페 구석서 80분간 스킨십 후 성관계…CCTV 찍힌 남녀, 처벌될까
“암 예방·면역력↑” 놀라운 효과…커피 대신 ‘이 음료’ 어떠세요?

“암 예방·면역력↑” 놀라운 효과…커피 대신 ‘이 음료’ 어떠세요?
“자연인은 설정?” 김대호, 고급 리조트 포착에 박명수 “적당히 해” 일침

“자연인은 설정?” 김대호, 고급 리조트 포착에 박명수 “적당히 해” 일침
“오빠 불러주세요” 여고생 접대하는 성인 남성…마포 ‘호스트 카페’ 버젓이

“오빠 불러주세요” 여고생 접대하는 성인 남성…마포 ‘호스트 카페’ 버젓이
“너무 속상, 피해보신 분 없기를”…한혜진, 유튜브에 무슨 일이

“너무 속상, 피해보신 분 없기를”…한혜진, 유튜브에 무슨 일이
“땅 팠을 뿐인데 9억원 나왔다”…집 정원 가꾸다 발견한 ‘이것’ 흙 털었더니 ‘번쩍’

“땅 팠을 뿐인데 9억원 나왔다”…집 정원 가꾸다 발견한 ‘이것’ 흙 털었더니 ‘번쩍’
백종원, ‘원산지 허위표시 의혹’ 무혐의…가맹점주들은 “생계 위협” 시위 예고

백종원, ‘원산지 허위표시 의혹’ 무혐의…가맹점주들은 “생계 위협” 시위 예고
삭발한 박미선, 유방암 고통 호소 “살려고 치료하는데 죽을 것 같았다”

삭발한 박미선, 유방암 고통 호소 “살려고 치료하는데 죽을 것 같았다”
“포카칩에 감자 0.6개” 유튜버 실험에 오리온 연구원 “사실은…”

“포카칩에 감자 0.6개” 유튜버 실험에 오리온 연구원 “사실은…”
인기 클릭
Weekly Best

  1. “냉동배아로 이혼 후 임신”…‘43세’ 이시영, 전남편 아이 출산했다

    “냉동배아로 이혼 후 임신”…‘43세’ 이시영, 전남편 아이 출산했다

  2. 장관급 된 박진영 “30년 만에 처음”…정치 성향 밝혀 ‘깜짝’

    장관급 된 박진영 “30년 만에 처음”…정치 성향 밝혀 ‘깜짝’

  3. “서울서 들려온 비보에 먹먹”…안선영, 캐나다서 전한 ‘안타까운 소식’

    “서울서 들려온 비보에 먹먹”…안선영, 캐나다서 전한 ‘안타까운 소식’

  4. 조정석, 지각한 선배에 일침 “이 업계 시간 중요해”

    조정석, 지각한 선배에 일침 “이 업계 시간 중요해”

  5. ‘대장금’ 출연 배우 “이혼 후 유방암 투병”…삭발 공개

    ‘대장금’ 출연 배우 “이혼 후 유방암 투병”…삭발 공개
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“나 사실 게이야” 고백한 男배우, ‘2025년 가장 섹시한 남자’ 선정

“나 사실 게이야” 고백한 男배우, ‘2025년 가장 섹시한 남자’ 선정

영국 출신 배우 조나단 베일리(37)가 ‘2025년 세계에서 가장 섹시한 남자’로 선정됐다.3일(현지시간) 미국 연예 매체 피플지는 올
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하