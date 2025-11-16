기사 검색
재혼 고작 한 달만에… ‘9세 연하♥’ 은지원, 2세 못 갖는 충격 이유 고백

입력 :2025-11-16 09:31:49
수정 :2025-11-16 09:31:49
KBS2 예능 ‘살림하는 남자들’ 방송화면 캡처
KBS2 예능 ‘살림하는 남자들’ 방송화면 캡처


그룹 젝스키스 멤버 겸 방송인 은지원(47)이 2세 계획과 관련, “묶었다”고 충격 고백을 했다.

지난 15일 방송된 KBS2 예능 ‘살림하는 남자들’ 시즌2에서는 트로트 가수 박서진이 동생 박효정을 위해 팬미팅을 준비하는 모습이 그려졌다.

이날 박효정은 팬들이 준 선물을 자랑스럽게 전시했다. 오빠 박서진은 믿을 수 없다는 반응을 보이면서도 실제로 박효정이 많은 대중의 사랑을 받고 있는 것을 알고 있다 말했다.

은지원은 박서진의 팬덤이 박효정한테로 이동하는 것에 대해 이야기하던 중 “팬심 이동도 이해해야 한다. 인구가 적으니까”라며 “우리 어머님들이 아이를 빨리 낳는 수밖에 없다”라고 출산율에 관해 언급했다.

KBS2 예능 ‘살림하는 남자들’ 방송화면 캡처
KBS2 예능 ‘살림하는 남자들’ 방송화면 캡처


이에 이요원이 “빨리 하세요”라고 하자, 은지원은 “저는 끝났다. 묶었다”라고 답해 주변을 놀라게 했다.

은지원의 대답은 정관수술을 했음을 뜻하는 것으로 보인다. 재혼 후 2세 계획이 없음을 밝힌 것 아니냐는 추측이 나온다.

최근 이혼 13년 만에 재혼 소식을 전한 은지원은 지난달 가까운 친지만 초대해 비공개 결혼식을 올린 것으로 전해졌다. 재혼 상대는 9세 연하 스타일리스트로 두 사람은 오랜 시간 지인으로 지내다 연인 관계로 발전했다.

뉴스24
