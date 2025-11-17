기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘57세’ 김건모, 몰라보게 수척해진 근황… 성폭행 누명·이혼 아픔 이후

입력 :2025-11-17 08:00:53
수정 :2025-11-17 08:00:53
우디 인스타그램 캡처
우디 인스타그램 캡처


가수 김건모(57)가 후배 우디와 만난 근황이 전해졌다.

가수 우디는 지난 16일 자신의 인스타그램에 “마이 히어로, 마이 아이돌”이라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.

공개된 사진 속에는 김건모와 우디가 소파에 앉아 다정한 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다.

특히 김건모는 다소 수척해진 모습으로 팬들의 걱정을 사기도 했다. 팬들은 “건모형님, 늙지 마시라”, “마음고생 많이 하셨다. 이젠 훨훨 날아다니면서 활동 많이 해주시라”, “김건모씨 무대 보고 싶다. 그립다” 등 댓글을 남겼다.

김건모와 우디는 과거 같은 소속사에 몸 담았던 인연이 있다. 우디는 지난 5월 김건모의 ‘어제보다 슬픈 오늘’을 리메이크해 음원 차트에서 좋은 반응을 얻기도 했다.

김건모는 최근 몇 년간 힘든 시간을 보낸 바 있다. 2019년 유튜브 채널 가로세로연구소는 김건모에 대한 성폭력 의혹을 제기했다. 당시 김건모는 “성폭행 의혹은 사실무근이고 고소인이 누구인지도 모르는 상황”이라며 법적 대응을 예고했고, 2021년 성폭행 혐의에 대해 무혐의 처분을 받았다. 그러나 김건모는 이 과정에서 활동을 전면 중단했고, 당시 신혼이었던 그는 2022년 이혼의 아픔도 겪었다.

김건모는 최근 6년 만에 전국투어를 통해 컴백했다. 김건모는 무대에 올라 “결혼도 하고 이혼도 하고 그렇게 지냈다”라며 심경을 전했다. 또 눈물을 흘리며 팬들에게 큰 절을 올리기도 했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘라틴 그래미 어워즈’ 레드카펫 스타들
시사회 레드카펫 ‘파격 패션’
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫
‘대기업 신입사원’였던 그녀는 상견례 3일 전 왜 옥탑방에서 주검이 됐나

‘대기업 신입사원’였던 그녀는 상견례 3일 전 왜 옥탑방에서 주검이 됐나
“성경험 없지만” 19금영상 찍어 1400억 번 20대女 통 큰 기부 행진

“성경험 없지만” 19금영상 찍어 1400억 번 20대女 통 큰 기부 행진
‘친구랑 노상방뇨’ 영상 확산… 조롱·굴욕감에 목숨 끊은 27세 인도 남성

‘친구랑 노상방뇨’ 영상 확산… 조롱·굴욕감에 목숨 끊은 27세 인도 남성
전현무·임지연도 했다는 이 다이어트, 지방간 부른다?…美연구진 충격 실험 결과

전현무·임지연도 했다는 이 다이어트, 지방간 부른다?…美연구진 충격 실험 결과
사장 없는 틈 사모에 특정 신체부위 흔들며 “저처럼 잘생긴 ×× 없어” 추행한 남성

사장 없는 틈 사모에 특정 신체부위 흔들며 “저처럼 잘생긴 ×× 없어” 추행한 남성
“얼굴 손대서 다 망쳐”…후배들 성형수술에 ‘일침’ 가한 원로 女배우

“얼굴 손대서 다 망쳐”…후배들 성형수술에 ‘일침’ 가한 원로 女배우
2025년 11월 17일

2025년 11월 17일
요리연구가 이혜정 “최근 과로로 쓰러져 이송…3일간 중환자실”

요리연구가 이혜정 “최근 과로로 쓰러져 이송…3일간 중환자실”
“볼륨감 더해줘” 입술에 3800만원 필러 맞은 28세 불가리아 여성

“볼륨감 더해줘” 입술에 3800만원 필러 맞은 28세 불가리아 여성
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘53세 미혼’ 백현진 “성관계 끊었다…연애도 안 해”

    ‘53세 미혼’ 백현진 “성관계 끊었다…연애도 안 해”

  2. 63세 맞아? 한효주 엄마 연예인 데뷔…“딸보다 예쁜 얼굴”

    63세 맞아? 한효주 엄마 연예인 데뷔…“딸보다 예쁜 얼굴”

  3. “54년 만에 처음”…홍석천 ‘25살 연하’ 남장여자와 스킨십 포착

    “54년 만에 처음”…홍석천 ‘25살 연하’ 남장여자와 스킨십 포착

  4. 김정민, ♥일본인 아내와 별거 2년만…“이혼” 통보받았다

    김정민, ♥일본인 아내와 별거 2년만…“이혼” 통보받았다

  5. 삭발한 박미선, 유방암 고통 호소 “살려고 치료하는데 죽을 것 같았다”

    삭발한 박미선, 유방암 고통 호소 “살려고 치료하는데 죽을 것 같았다”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘라틴 그래미 어워즈’ 레드카펫 스타들

‘라틴 그래미 어워즈’ 레드카펫 스타들

가수, 영화배우 등 스타들이 13일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 제26회 라틴 그래미 어워
시사회 레드카펫 ‘파격 패션’

시사회 레드카펫 ‘파격 패션’

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 뉴욕 링컨 센터의 앨리스 툴리 홀에서 열린 파라마운트+ 드라마 ‘랜드맨’(Landman) 시즌