하와이서 ‘중국인’ 오해받은 정형돈 “기분 나빠”

유튜브 채널 ‘한작가’ 화면

유튜브 채널 ‘한작가’ 화면

방송인 정형돈과 아내 한유라 작가가 미국 하와이에서 중국인으로 오해받은 일화를 밝혔다.하와이에 체류 중인 정형돈 부부는 23일 유튜브 채널 ‘한작가’에서 “엘리베이터에서 내리자마자 기분이 좋지 않은 일이 있었다”고 밝혔다.이들은 주차장에서 만난 중국인 관광객들이 자신들에게 중국어로 말을 걸어왔다고 설명했다.부부는 “주차요금 정산기 앞에서 중국인 두 명이 우리를 보자마자 얼굴이 밝아졌다”라고 말했다.이어 “연예인임을 알아보고 다가오는 것 같아서 모른 척 지나가려는데, 다가와서 중국어로 말을 걸었다”라고 설명했다.정형돈은 “중국인이라고 확신하고 주차비 정산법을 물으려 한 것”이라며 “어떻게 그렇게 확신할 수 있느냐”라고 언급했다.또한 “마치 구원의 손길이 내려온 것처럼 우리를 바라봤다”라고 언짢아했다.그러면서 “‘나는 한국인입니다’라는 뜻의 중국어를 아예 외우고 다닌다”라고 전했다.정형돈은 “죽으면 묘비명에 ‘한국인’이라고 크게 써 달라”라며 중국인으로 오해받은 일화를 웃음으로 승화했다.남편의 재치있는 반응에 한유라도 상황을 웃어 넘겼다.정형돈은 방송작가 출신 한유라와 2009년 결혼해 2012년 쌍둥이 딸을 얻었다. 한유라는 쌍둥이 딸의 교육을 위해 하와이에 거주 중이다.뉴스24