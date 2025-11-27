기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘이숙캠’ 아내 “남편, 베이비시터와 불륜…첫째가 목격”

입력 :2025-11-27 23:20:00
수정 :2025-11-27 23:20:00
JTBC 예능 프로그램 ‘이혼숙려캠프’
JTBC 예능 프로그램 ‘이혼숙려캠프’


‘이혼숙려캠프’ 아내가 남편의 잦은 외도를 폭로했다.

27일 JTBC 예능 프로그램 ‘이혼숙려캠프’에서는 17기 두 번째 부부의 충격적인 사연이 공개됐다.

이날 아내는 남편이 오픈 채팅에서 만난 유부녀와 불륜을 저질렀다고 폭로했다.

하지만 아내는 아이들 때문에 이혼 소송이 아닌 상간녀 소송만 진행했다고 밝혔다.

그러나 오히려 남편이 이혼을 요구했고, 아내는 괘씸한 마음에 이혼 소송 및 별거에 들어갔다고 설명했다.

별거로 인해 홀로 육아를 담당해야 했던 남편은 이후 베이비시터(보모)를 고용했다고 한다.

그리고 이번에는 자신이 고용한 베이비시터와 부적절한 관계를 맺었다.

베이비시터는 부부의 둘째 아이와 동갑인 딸을 키우는 싱글맘이었는데, 남편과 이 싱글맘 베이비시터 사이의 스킨십을 아내가 전 남편과의 사이에서 낳은 첫째 아들이 목격했다고 한다.

아내는 아들에게서 “침대에 베이비시터 누나가 누워있다”라는 말을 듣기도 했다고 해 충격을 더했다.

이에 MC 박하선은 “신기하다. 시터랑 잠을 자고 그냥 계속 시터로 지낸 거냐. 사귄 것도 아니냐”며 궁금증을 드러냈고, 남편은 “맞다”고 고백해 모두에게 충격을 안겼다.

그러다 집에서 현금이 없어지자 남편은 베이비시터를 의심해 해고했는데, 이를 계기로 남편과 사이가 틀어진 베이비시터가 아내에게 직접 부적절한 관계를 고백한 것으로 전해졌다.

결국 아내는 현재 첫 번째 상간녀 소송을 마무리하고, 베이비시터를 상대로도 상간녀 소송을 진행 중이라고 밝혔다.

JTBC ‘이혼숙려캠프’는 인생을 새로고침하기 위한 부부들의 이야기를 담은 ‘부부 관찰 리얼리티’ 프로그램으로 매주 목요일 오후 10시 10분에 방송된다.

JTBC 예능 프로그램 ‘이혼숙려캠프’
JTBC 예능 프로그램 ‘이혼숙려캠프’


JTBC 예능 프로그램 ‘이혼숙려캠프’
JTBC 예능 프로그램 ‘이혼숙려캠프’


뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매
할리우드 스타들의 드레스 자태
거버너스 어워즈
‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”

‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”
김나영♥마이큐 결혼 후 2달 만에…‘새 생명’ 입장 밝혔다

김나영♥마이큐 결혼 후 2달 만에…‘새 생명’ 입장 밝혔다
“변태가 돼버렸다”…19금 베드신 찍고 상대 울려버린 배우

“변태가 돼버렸다”…19금 베드신 찍고 상대 울려버린 배우
미용사 된 이지현 ‘난치병’ 고백…“알 수 없는 긴 시간 병원 치료받아야”

미용사 된 이지현 ‘난치병’ 고백…“알 수 없는 긴 시간 병원 치료받아야”
“사람 아냐” 백혈병 남편 구하려 ‘남친들’ 피 뽑은 女 발각

“사람 아냐” 백혈병 남편 구하려 ‘남친들’ 피 뽑은 女 발각
“여보, 홍수 났어” 구조 요청했다가 뜻밖의 ‘불륜’ 적발…어떻게 된 일?

“여보, 홍수 났어” 구조 요청했다가 뜻밖의 ‘불륜’ 적발…어떻게 된 일?
“저한테 맡겨요” 이웃 ‘핏불테리어’ 3마리 돌보던 20대女 숨진 채 발견…美 ‘충격’

“저한테 맡겨요” 이웃 ‘핏불테리어’ 3마리 돌보던 20대女 숨진 채 발견…美 ‘충격’
“오빠 보고싶어” 192명 울린 ‘그녀’…잡고보니 건장한 남성이었다

“오빠 보고싶어” 192명 울린 ‘그녀’…잡고보니 건장한 남성이었다
3년간 ‘전교 1등’ 알고보니…엄마가 시험지 훔쳐 외우게 했다

3년간 ‘전교 1등’ 알고보니…엄마가 시험지 훔쳐 외우게 했다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

    김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

  2. 6개월간 부부관계 없었는데 성병 감염…아내의 충격적 사생활

    6개월간 부부관계 없었는데 성병 감염…아내의 충격적 사생활

  3. 이동휘, 정호연과 결별 1년 만에…10살 연하 여배우와 로맨스 조우

    이동휘, 정호연과 결별 1년 만에…10살 연하 여배우와 로맨스 조우

  4. 배우 김동욱, ‘♥7살 연하’와 결혼 2년만 아빠 된다… “내년 초 출산”

    배우 김동욱, ‘♥7살 연하’와 결혼 2년만 아빠 된다… “내년 초 출산”

  5. 명세빈 “이혼 후 극심한 생활고…가방 팔고 알바까지”

    명세빈 “이혼 후 극심한 생활고…가방 팔고 알바까지”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

독일 유명 인플루언서이자 모델인 알렉사 브라이트가 최근 자신의 SNS에 파란색 하늘을 배경으로 초미니 블랙 비키니를 입고 넘사벽의 라인
“안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…” 20살 연상 전남편, 최초 고백

“안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…” 20살 연상 전남편, 최초 고백

배우 겸 감독 빌리 밥 손튼(70)이 자신의 다섯 번째 아내였던 배우 안젤리나 졸리(50)와 이혼한 이유를 22년 만에 처음으로 밝혔다