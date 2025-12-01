기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘10㎏ 쪘던’ 서인영, 다시 리즈시절로…“채소만 먹는 중”

입력 :2025-12-01 11:11:27
수정 :2025-12-01 11:20:04
서인영 소셜미디어 캡처
서인영 소셜미디어 캡처


가수 서인영이 10kg 증량 고백 이후 달라진 다이어트 근황을 전했다. 채소 위주의 식단과 함께 다시 가벼워진 얼굴선을 공개했다.

서인영은 지난 30일 소셜미디어(SNS)를 통해 “다이어트는 계속된다. 나는 채소만 먹는 중”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 서인영은 상아색 니트 카디건에 짧은 단발머리 스타일, 자연스러운 메이크업으로 편안한 분위기를 보여준다.

네 잎 클로버 모양의 목걸이와 손목에 레이어링한 팔찌가 전체 스타일에 은은한 포인트를 더한다.

레스토랑에서 식사를 앞두고 휴대전화를 손에 쥔 채 카메라를 바라보는 모습, 와인잔을 든 채 여유롭게 자세를 취한 컷에서는 한층 또렷해진 턱선이 눈에 띈다.

앞서 라이브 방송에서 “10kg이 쪘다”고 털어놓았던 모습과 비교해 크게 달라진 인상이 느껴진다.

서인영은 최근 라이브 방송을 통해 체중 변화뿐 아니라 성형 부작용에 대해서도 솔직하게 털어놨다.

그는 “이제 코 보형물을 다 뺐다. 원래 코끝만 엄청 뾰족하게 했었다”며 “하지만 부작용이 있었다. 코에 뭘 넣을 수가 없는 상태라서 다 뺐다”고 했다.

한편 서인영은 2023년 2월 비연예인 사업가 A씨와 결혼했으나, 같은 해 9월 이혼 소식을 전했다.

이후 개인 채널과 SNS를 통해 근황을 전하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매
할리우드 스타들의 드레스 자태
거버너스 어워즈
‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行
전과 23범, 80대 여성 2차례 성폭행… “합의하 관계” 주장했지만

전과 23범, 80대 여성 2차례 성폭행… “합의하 관계” 주장했지만
“조카가 원해서 도와줬다”던 외삼촌…8년간 성폭행 당한 5살

“조카가 원해서 도와줬다”던 외삼촌…8년간 성폭행 당한 5살
신애라♥차인표, 결혼 30년만에 새 식구…며느리 ‘깜짝’ 정체

신애라♥차인표, 결혼 30년만에 새 식구…며느리 ‘깜짝’ 정체
“유출 정보 갖고 있다” 쿠팡, 협박 이메일 받았다…경찰 추적 중

“유출 정보 갖고 있다” 쿠팡, 협박 이메일 받았다…경찰 추적 중
‘장영란♥’ 한창, 결국 400평 병원 폐업…“뭘 위해 일했나” 눈물

‘장영란♥’ 한창, 결국 400평 병원 폐업…“뭘 위해 일했나” 눈물
살찐 사람, ‘이 주스’ 딱 60일 마셨더니…지방분해 유전자 깨웠다

살찐 사람, ‘이 주스’ 딱 60일 마셨더니…지방분해 유전자 깨웠다
은지원, ‘정관수술’ 했는데…재혼 한달만에 “2세 보인다”

은지원, ‘정관수술’ 했는데…재혼 한달만에 “2세 보인다”
김장훈 “李대통령이 ‘형님’이라 불러…좌파로 몰릴까 봐 만류”

김장훈 “李대통령이 ‘형님’이라 불러…좌파로 몰릴까 봐 만류”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 6개월간 부부관계 없었는데 성병 감염…아내의 충격적 사생활

    6개월간 부부관계 없었는데 성병 감염…아내의 충격적 사생활

  2. 이동휘, 정호연과 결별 1년 만에…10살 연하 여배우와 로맨스 조우

    이동휘, 정호연과 결별 1년 만에…10살 연하 여배우와 로맨스 조우

  3. ‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”

    ‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”

  4. 너무 예뻐…전인화 딸 최초공개 “공들인 얼굴” 성형 인정

    너무 예뻐…전인화 딸 최초공개 “공들인 얼굴” 성형 인정

  5. 배우 김동욱, ‘♥7살 연하’와 결혼 2년만 아빠 된다… “내년 초 출산”

    배우 김동욱, ‘♥7살 연하’와 결혼 2년만 아빠 된다… “내년 초 출산”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

독일 유명 인플루언서이자 모델인 알렉사 브라이트가 최근 자신의 SNS에 파란색 하늘을 배경으로 초미니 블랙 비키니를 입고 넘사벽의 라인
“안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…” 20살 연상 전남편, 최초 고백

“안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…” 20살 연상 전남편, 최초 고백

배우 겸 감독 빌리 밥 손튼(70)이 자신의 다섯 번째 아내였던 배우 안젤리나 졸리(50)와 이혼한 이유를 22년 만에 처음으로 밝혔다