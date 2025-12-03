기사 검색
박수홍♥김다예, 딸 낳자마자 ‘돈방석’ 앉았다… 무슨 일?

입력 :2025-12-03 07:13:34
수정 :2025-12-03 07:13:34
박수홍 인스타그램 캡처
박수홍 인스타그램 캡처


코미디언 출신 방송인 박수홍(55)의 생후 14개월 된 딸 재이양이 대기업 가전 광고 모델에 발탁됐다.

박수홍은 지난 1일 자신의 인스타그램에 “재이의 맘마를 책임지는 가전은 바로 ○○ 인덕션”이라며 한 대기업과의 협업 소식을 알렸다.

공개된 사진 3장과 영상 1개에는 박수홍과 재이양이 함께 광고 촬영을 하며 인덕션을 조작하는 모습 등이 담겼다.

지난해 10월 태어난 재이양은 올해만 광고 15개를 촬영한 것으로 알려져 화제가 됐다.

앞서 박수홍·김다예 부부는 “연휴에도 유튜브 광고 촬영 중”이라며 “재이가 올해 촬영한 광고가 15개다. 재이는 ‘광고 요정’이 맞다. 복덩이”라고 자랑한 바 있다.

재이양은 박수홍의 유튜브를 통해 대중에 공개된 후 귀여운 외모로 주목을 받았다. 이후 광고계 러브콜이 쏟아지고 있다.

한편 박수홍은 23세 연하의 김다예와 2021년 결혼했다. 이들 부부는 지난해 10월 시험관 시술을 통해 재이양을 품에 안았다.

온라인뉴스부
"걱정과 응원 감사" 장윤정, 도경완과 각자의 길…활동 넓힌다

'응팔' 10주년, 류준열 안 보인다 했더니…"여기 있네"

이봉원, 박미선 '유방암 투병' 고백 뒤 함께 찍은 사진

"10일 넘게 주사 맞고 살아나"…홍석천, 장사 그만둔 진짜 이유 보니

쿠팡 대표 "퇴사자는 中 개발자…개인정보 유출도 사실"

'람보르기니' 떠억…주차장 일부러 막은 20대 입주민

'난치병 투병' 이지현, 전남편 만행 폭로…"소송만 2번"

"유산 더 줘"…무시당하자 50㎝ 정글도 들고 누나 집 찾아간 50대男

  '50세' 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

  너무 예뻐…전인화 딸 최초공개 "공들인 얼굴" 성형 인정

  '54세 미혼' 박소현 "좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다"

  '성욕 솔직 고백' 전원주 "♥연하 남친 있다…얼굴도 젊어져" 열애 근황

  "변태가 돼버렸다"…19금 베드신 찍고 상대 울려버린 배우

알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

"안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…" 20살 연상 전남편, 최초 고백

