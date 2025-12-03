기사 검색
남편 구속 후 홈쇼핑 진행했는데… 성유리, 7개월만에 안타까운 소식 전했다

입력 :2025-12-03 09:59:14
수정 :2025-12-03 09:59:14
성유리 인스타그램 캡처
그룹 핑클 출신 배우 성유리(44)가 자신의 이름을 걸고 진행했던 홈쇼핑 프로그램에서 하차했다.

성유리는 지난 1일 자신의 인스타그램 스토리에 “함께 했던 모든 순간들을 기억하겠습니다”라는 글과 함께 짧은 영상을 게시했다.

공개된 영상에는 성유리가 GS샵에서 진행한 ‘성유리 에디션’ 방송 일부가 담겼다.

성유리는 지난 4월 30일 ‘성유리 에디션’을 통해 2년 만에 방송에 복귀했다. 특히 남편 안성현이 사기 및 배임수재 혐의로 법정 구속된 후 처음으로 공식 활동에 나선 것이어서 주목받았다.

성유리는 당시 “우리 가정의 억울한 일이 밝혀지길 기도한다”는 입장을 소셜미디어(SNS)에 남긴 뒤 활동을 중단한 상태였다.

‘성유리 에디션’은 성유리가 직접 고른 리빙 아이템을 소개·추천·판매하는 프로그램으로, 성유리의 추천 아이템들이 매주 공개됐다.

그러나 현재 GS샵 공식 홈페이지 등에서는 ‘성유리 에디션’을 확인할 수 없다. 성유리 관련 게시물도 삭제된 상태다.

성유리는 2017년 프로골퍼 출신 사업가 안성현과 결혼해 2022년 쌍둥이 딸을 출산했다.

안성현은 2021년 9월부터 11월까지 가상화폐 상장 청탁 대가로 금품과 고급 시계를 수수한 혐의로 지난해 12월 1심에서 징역 4년 6개월을 선고받아 법정 구속됐다. 이후 지난 6월 보석 청구가 인용해 석방된 상태로 현재 항소심 재판을 받고 있다.

성유리는 홈쇼핑 프로그램에서는 하차했지만, tvN 예능 ‘끝까지 간다’ MC로서 방송 활동을 이어갈 예정이다.

온라인뉴스부
