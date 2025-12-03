[포토] 신세경, 귀엽게 볼하트

박수홍♥김다예, 딸 낳자마자 ‘돈방석’ 앉았다… 무슨 일?

코미디언 출신 방송인 박수홍(55)의 생후 14개월 된 딸 재이양이 대기업 가전 광고 모델에 발탁됐다. 박수홍은 지난 1일 자신의 인스타그램에 “재이의 맘마를 책임지는 가전은 바로 ○○ 인덕션”이라며 한 대기업과의 협업 소식을 알렸다. 공개된 사진 3장과 영상 1개에는 박수홍과 재이양이 함께 광고 촬영을 하며 인덕션을 조작하는 모습 등이 담겼다. 지난해 10월 태어난 재이양은 올해만 광고 15개를 촬영한 것으로 알려져 화제가 됐다. 앞서 박수홍·김다예 부부는 “연휴에도 유튜브 광고 촬영 중”이라며 “재이가 올해 촬영한 광고가 15…