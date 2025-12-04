기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

홍진영, 확 바뀐 인형 비주얼에 ‘중국 여배우 닮은꼴’ 반응

입력 :2025-12-04 16:50:57
수정 :2025-12-04 16:50:57
홍진영이 인형같은 비주얼로 시선을 사로잡았다. 홍진영 인스타그램 캡처
홍진영이 인형같은 비주얼로 시선을 사로잡았다. 홍진영 인스타그램 캡처


트로트 가수 홍진영이 오랜만에 근황을 전하며 팬들의 반가운 반응을 끌어냈다.

홍진영은 지난 3일 자신의 인스타그램 계정에 “너무 춥고, 너무 춥고, 너무 춥다”라는 재치 있는 글과 함께 두 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 홍씨는 블랙 상의에 회색 트위드 미니스커트를 매치한 세련된 겨울 스타일로 시선을 사로잡았다.

특히 긴 흑발 웨이브 머리 모양과 날렵해진 턱선, 또렷한 이목구비가 어우러져 이전과는 또 다른 분위기를 자아냈다.

인형을 연상케 하는 또렷한 비주얼이 돋보였으며, 한층 더 커진 눈매와 오뚝한 콧날이 눈길을 끌었다.

달라진 이미지에 일부는 유명 중국 여배우와 매우 유사하다는 반응을 보이기도 했다.

그는 게시물과 함께 “다들 인스타 좀 하라고 해서 간만에 게시물 업로드”라는 해시태그를 남겼다.

또 “여러분 감기 조심하세요. 날씨가 바람이 아주 그냥 막 그냥”이라는 인사도 더했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
박서준-원지안 ‘우리 잘 어울리죠?’
‘세젤예’ 장원영, 블링블링한 미모
레드카펫 빛낸 할리우드 스타들
전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연

전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연
“‘제자와 부적절’ 며느리, 처벌해달라”…류중일 감독 직접 국민청원

“‘제자와 부적절’ 며느리, 처벌해달라”…류중일 감독 직접 국민청원
창원 모텔서 20대男, 중학생들에 흉기 난동…3명 사망·1명 중상

창원 모텔서 20대男, 중학생들에 흉기 난동…3명 사망·1명 중상
김건희, 징역 15년 구형·벌금 20억에 헛웃음…“억울”

김건희, 징역 15년 구형·벌금 20억에 헛웃음…“억울”
박미선 “항암주사 맞으면 혈관 녹아”…유방암 치료과정 공개

박미선 “항암주사 맞으면 혈관 녹아”…유방암 치료과정 공개
2025년 12월 04일

2025년 12월 04일
“여친 옆자리로 바꿔달라” 2시간 난동부린 승객…항공기 결국 회항

“여친 옆자리로 바꿔달라” 2시간 난동부린 승객…항공기 결국 회항
“몰래라도 가겠다” 李대통령, 결국 ‘12·3 시민대행진’ 불참

“몰래라도 가겠다” 李대통령, 결국 ‘12·3 시민대행진’ 불참
접견 온 변호사까지 속아 사기 결혼…교도소 ‘재력가’ 진짜 정체

접견 온 변호사까지 속아 사기 결혼…교도소 ‘재력가’ 진짜 정체
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

    ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

  2. 너무 예뻐…전인화 딸 최초공개 “공들인 얼굴” 성형 인정

    너무 예뻐…전인화 딸 최초공개 “공들인 얼굴” 성형 인정

  3. ‘성욕 솔직 고백’ 전원주 “♥연하 남친 있다…얼굴도 젊어져” 열애 근황

    ‘성욕 솔직 고백’ 전원주 “♥연하 남친 있다…얼굴도 젊어져” 열애 근황

  4. 이동건, 환한 미소로 결혼식 사진 올려…“딸 로아는 불참”

    이동건, 환한 미소로 결혼식 사진 올려…“딸 로아는 불참”

  5. 집 리모델링하다 추락…넷플릭스 출연 유명 배우 사망 ‘충격’

    집 리모델링하다 추락…넷플릭스 출연 유명 배우 사망 ‘충격’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

영화 ‘대부’를 연출한 거장 프란시스 포드 코폴라 감독이 신작 ‘메갈로폴리스’의 흥행 참패로 파산 위기에 직면했다.지난달 29일(현지시
레드카펫 빛낸 할리우드 스타들

레드카펫 빛낸 할리우드 스타들

할리우드 스타들이 3일(현지시간) 미국 캘리포니아주 비벌리힐스 호텔에서 열린 ‘할리우드 리포터 연례 여성 엔터테인먼트 갈라’(The H