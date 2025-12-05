연예 [포토] 윤아, 강렬한 호피무늬 공항 패션 입력 :2025-12-05 14:40:02 수정 :2025-12-05 14:49:57 1/ 5 배우 임윤아가 아시아 아티스트 어워즈 2025(AAA 2025) 참석을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국 하고 있다. 2025.12.05.뉴시스 가수 겸 배우 윤아가 해외 일정을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다. 2025.12.5뉴스1 배우 임윤아가 아시아 아티스트 어워즈 2025(AAA 2025) 참석을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국 하고 있다. 2025.12.05.뉴시스 가수 겸 배우 윤아가 해외 일정을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다. 2025.12.5뉴스1 배우 임윤아가 아시아 아티스트 어워즈 2025(AAA 2025) 참석을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국 하고 있다. 2025.12.05.뉴시스 가수 겸 배우 임윤아가 해외 일정을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지