기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

[포토] 윤아, 강렬한 호피무늬 공항 패션

입력 :2025-12-05 14:40:02
수정 :2025-12-05 14:49:57
이전 기사이미지
다음 기사이미지
1/ 5
배우 임윤아가 아시아 아티스트 어워즈 2025(AAA 2025) 참석을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국 하고 있다. 2025.12.05.<br>뉴시스
배우 임윤아가 아시아 아티스트 어워즈 2025(AAA 2025) 참석을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국 하고 있다. 2025.12.05.
뉴시스
가수 겸 배우 윤아가 해외 일정을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다. 2025.12.5<br>뉴스1
가수 겸 배우 윤아가 해외 일정을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다. 2025.12.5
뉴스1
배우 임윤아가 아시아 아티스트 어워즈 2025(AAA 2025) 참석을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국 하고 있다. 2025.12.05.<br>뉴시스
배우 임윤아가 아시아 아티스트 어워즈 2025(AAA 2025) 참석을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국 하고 있다. 2025.12.05.
뉴시스
가수 겸 배우 윤아가 해외 일정을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다. 2025.12.5<br>뉴스1
가수 겸 배우 윤아가 해외 일정을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다. 2025.12.5
뉴스1
배우 임윤아가 아시아 아티스트 어워즈 2025(AAA 2025) 참석을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국 하고 있다. 2025.12.05.<br>뉴시스
배우 임윤아가 아시아 아티스트 어워즈 2025(AAA 2025) 참석을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국 하고 있다. 2025.12.05.
뉴시스




가수 겸 배우 임윤아가 해외 일정을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다.


온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
박서준-원지안 ‘우리 잘 어울리죠?’
‘세젤예’ 장원영, 블링블링한 미모
레드카펫 빛낸 할리우드 스타들
사유리, 비연예인과 결혼발표…“소중한 생명도 임신” 깜짝

사유리, 비연예인과 결혼발표…“소중한 생명도 임신” 깜짝
김종국, 급하게 결혼한 거였다…“임신과 새 생명”?

김종국, 급하게 결혼한 거였다…“임신과 새 생명”?
현영, 남편과 이혼 위기 고백 “나를 철저히 무시한 것…자존심 상처”

현영, 남편과 이혼 위기 고백 “나를 철저히 무시한 것…자존심 상처”
조세호, 조직폭력배 친분 논란에…“단순 지인 사이” 해명

조세호, 조직폭력배 친분 논란에…“단순 지인 사이” 해명
‘매니저 갑질’ 의혹 박나래, ‘미등록 소속사’까지…‘나혼산’ 어떻게 되나

‘매니저 갑질’ 의혹 박나래, ‘미등록 소속사’까지…‘나혼산’ 어떻게 되나
빽가, 신지 남편 ‘돌싱’ 얘기에 돌연 화장실…“화도 났다”

빽가, 신지 남편 ‘돌싱’ 얘기에 돌연 화장실…“화도 났다”
‘이부진 아들 수능 대박’ 글 올린 박선영 “알지도 못하면서 내가 삼성가 소식통?”

‘이부진 아들 수능 대박’ 글 올린 박선영 “알지도 못하면서 내가 삼성가 소식통?”
박나래 측 “별일 없이 그만두더니…‘매니저 갑질 의혹’ 입장 정리 중”

박나래 측 “별일 없이 그만두더니…‘매니저 갑질 의혹’ 입장 정리 중”
커플 타투와 목격담?…BTS 정국·에스파 윈터와 열애설 확산

커플 타투와 목격담?…BTS 정국·에스파 윈터와 열애설 확산
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

    ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

  2. ‘성욕 솔직 고백’ 전원주 “♥연하 남친 있다…얼굴도 젊어져” 열애 근황

    ‘성욕 솔직 고백’ 전원주 “♥연하 남친 있다…얼굴도 젊어져” 열애 근황

  3. 이동건, 환한 미소로 결혼식 사진 올려…“딸 로아는 불참”

    이동건, 환한 미소로 결혼식 사진 올려…“딸 로아는 불참”

  4. 집 리모델링하다 추락…넷플릭스 출연 유명 배우 사망 ‘충격’

    집 리모델링하다 추락…넷플릭스 출연 유명 배우 사망 ‘충격’

  5. 전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연

    전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

영화 ‘대부’를 연출한 거장 프란시스 포드 코폴라 감독이 신작 ‘메갈로폴리스’의 흥행 참패로 파산 위기에 직면했다.지난달 29일(현지시
레드카펫 빛낸 할리우드 스타들

레드카펫 빛낸 할리우드 스타들

할리우드 스타들이 3일(현지시간) 미국 캘리포니아주 비벌리힐스 호텔에서 열린 ‘할리우드 리포터 연례 여성 엔터테인먼트 갈라’(The H