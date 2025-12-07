기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

RM “방탄소년단 해체, 수만 번 생각” 부담 고백

입력 :2025-12-07 08:17:13
수정 :2025-12-07 08:17:13
그룹 BTS의 RM(김남준)이 29일 경북 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋(Summit)에 참석해 ‘APEC 지역 내 문화산업과 K-컬쳐 소프트파워’를 주제로 연설하고 있다. 2025.10.29 경주 이지훈 기자
그룹 BTS의 RM(김남준)이 29일 경북 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋(Summit)에 참석해 ‘APEC 지역 내 문화산업과 K-컬쳐 소프트파워’를 주제로 연설하고 있다. 2025.10.29 경주 이지훈 기자


그룹 ‘방탄소년단’(BTS) RM이 내년 컴백을 앞두고 심정을 전했다.

6일 위버스 라이브 방송을 통해 팬들과 소통한 RM은 “많은 분이 ‘왜 2025년 하반기를 그냥 날렸냐’, ‘왜 아무것도 안 했냐’고 물으신다”고 밝혔다.

이어 “저도 전역 후 다양한 활동을 하고 싶었지만 말씀드릴 수 없는 사정이 있었다. 저에게도 말할 권리가 없기에 모두 공개할 수는 없다”고 설명했다.

그는 “마지막 콘서트가 2022년 10월이었으니 벌써 3년이 넘었다. 공연을 당장 하고 싶지만 준비가 너무 많이 필요하고 개인적인 부담도 크다”며 “지난달부터는 다시 잠도 안 올 정도더라. 수면제 처방을 받아야 하나 고민할 정도였다”고 토로했다.

RM은 “많은 시간을 기다리게 해드려 정말 송구하다. 그러나 저희에게는 이유가 있고, 팬 여러분이 만족할 만한 것을 내놓기 전까지는 쉽게 컴백할 수 없다”고 전했다.

그는 “스케일과 여러 상황을 고려해야 하기에 핑계처럼 들리겠지만 양해 부탁드린다. 분명히 돌아올 것이고 때로는 여러분 마음에 들지 않을 수도 있지만 최선을 다하겠다”고 말했다.

특히 해체 가능성까지 언급하며 복잡한 속내를 드러냈다. RM은 “‘팀을 해체하거나 활동을 중단하는 게 나을까’ 하는 생각을 수만 번 해봤다. 하지만 지금 팀을 지속하는 이유는 멤버들 간의 사랑과 팬들에 대한 존중 때문”이라고 강조했다.

아울러 “여러분을 사랑한다는 거. 꼭 알아주셨으면 좋겠다. 그게 다 돌아오지 않더라도 저는 제 방식대로 사랑하겠다”며 팬덤 아미를 향한 애정을 드러냈다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들
윤아, 강렬한 호피무늬 공항 패션
박서준-원지안 ‘우리 잘 어울리죠?’
“나보다 예뻐서 불쾌” 결혼식장서 6살 조카 익사시킨 여성, 처음 아니었다…印 ‘충격’

“나보다 예뻐서 불쾌” 결혼식장서 6살 조카 익사시킨 여성, 처음 아니었다…印 ‘충격’
“성폭행당했어요” 신고한 女 집 소파에 가해자?…알고 보니 AI였다

“성폭행당했어요” 신고한 女 집 소파에 가해자?…알고 보니 AI였다
“광고 촬영 전날 헤어져” 충격…전현무, 방송서 전여친 실명 언급했다

“광고 촬영 전날 헤어져” 충격…전현무, 방송서 전여친 실명 언급했다
“잠시 딴생각” 실신 환자 태운 구급차, 전봇대 돌진 ‘쾅’…4명 병원 이송

“잠시 딴생각” 실신 환자 태운 구급차, 전봇대 돌진 ‘쾅’…4명 병원 이송
이혜정, 아들과 절연 고백…“1년 전 멱살 잡았다”

이혜정, 아들과 절연 고백…“1년 전 멱살 잡았다”
“현역선수 최초 가슴 확대수술” 온리팬스까지 시작한 女선수, 누구?

“현역선수 최초 가슴 확대수술” 온리팬스까지 시작한 女선수, 누구?
‘정국과 열애설’ 에스파 윈터, 첫 공식석상서 팬 향해 “울지 마”

‘정국과 열애설’ 에스파 윈터, 첫 공식석상서 팬 향해 “울지 마”
스타링크, 한국서 사업판 벌여놓고 ‘독도’는 삭제…“리앙쿠르 암초”

스타링크, 한국서 사업판 벌여놓고 ‘독도’는 삭제…“리앙쿠르 암초”
“퀴퀴한 냄새” 따뜻한 욕조 들어갔다 사망…꼭 ‘이렇게’ 관리하세요

“퀴퀴한 냄새” 따뜻한 욕조 들어갔다 사망…꼭 ‘이렇게’ 관리하세요
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

    ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

  2. 이동건, 환한 미소로 결혼식 사진 올려…“딸 로아는 불참”

    이동건, 환한 미소로 결혼식 사진 올려…“딸 로아는 불참”

  3. 사유리, 비연예인과 결혼발표…“소중한 생명도 임신” 깜짝

    사유리, 비연예인과 결혼발표…“소중한 생명도 임신” 깜짝

  4. 집 리모델링하다 추락…넷플릭스 출연 유명 배우 사망 ‘충격’

    집 리모델링하다 추락…넷플릭스 출연 유명 배우 사망 ‘충격’

  5. 전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연

    전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들

마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들

시드니 모로가 5일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 소피아 디자인 디스트릭트에서 열린 마릴린 먼로 100주년 행사(MM:100 M
‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

영화 ‘대부’를 연출한 거장 프란시스 포드 코폴라 감독이 신작 ‘메갈로폴리스’의 흥행 참패로 파산 위기에 직면했다.지난달 29일(현지시