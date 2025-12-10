기사 검색
전원주, 19금 상탈男 공연 보고 ‘황홀’…“87년 인생 최고 충격”

입력 :2025-12-10 08:51:43
수정 :2025-12-10 09:50:30
전원주의 유튜브 채널 ‘전원주인공’에 공개된 영상. 전원주인공 캡처
배우 전원주가 개그우먼 김현영과 함께 남성 공연을 관람하며 ‘평생 처음’이라는 반응을 보여 화제를 모았다.

9일 전원주의 유튜브 채널 ‘전원주인공’에는 ‘87년 인생 최고의 충격! 최대의 황홀 공연 관람’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 전원주는 개그우먼 김현영을 만났다.

김현영은 “어머님께서 남자 좋아하시잖아요”라며 ‘화끈한 공연’ 관람을 제안했다.

김현영은 “어머님, 이 공연 보시면 며칠 밤 못 주무실 거예요”라고 말했다.

전원주는 “보고 마음에 드는 사람 있으면 내가 너한테 붙여줄게”라며 농담을 건넸다.

전원주인공 캡처
전원주는 김현영과 함께 뮤지컬 ‘와일드 와일드’ 공연장을 찾았다. 탄탄한 근육질 남성 배우들이 상의를 탈의하고 역동적인 댄스와 퍼포먼스를 선보이는 여성 전용 19금 공연이다.

그는 “좀 더 앞에서 보고 싶네. 80평생 처음이야”라며 설렘을 감추지 못했다.

공연 중 배우들은 객석까지 내려와 전원주를 무대로 초대하기도 했다.

전원주는 “오늘 유튜브 찍으러 왔는데 정말 잘 찍은 것 같다”며 흡족해했다.

김성은 기자
