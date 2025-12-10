기사 검색
[포토] ‘눈부신’ 트와이스 다현, 레드카펫 ‘시선 강탈’

입력 :2025-12-10 17:32:31
수정 :2025-12-10 17:43:56
눈부신 트와이스 다현
눈부신 트와이스 다현
트와이스 다현이 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.10 뉴스1
이가령, 순백의 여신
이가령, 순백의 여신
배우 이가령이 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.10 뉴스1
바다, 샤랄라
바다, 샤랄라
가수 바다가 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.10 뉴스1
한지은, 블랙 섹시미
한지은, 블랙 섹시미
배우 한지은이 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.10 뉴스1
송지효, 러블리 볼하트
송지효, 러블리 볼하트
배우 송지효가 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.10 뉴스1
서울국제영화대상 참석한 매그
서울국제영화대상 참석한 매그
필리핀 걸그룹 YGIG 멤버 매그가 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.10 뉴스1
이하늬, 둘째 출산 후에도 변함없는 미모
이하늬, 둘째 출산 후에도 변함없는 미모
배우 이하늬가 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.10 뉴스1
이혜영, 부드러운 카리스마
이혜영, 부드러운 카리스마
배우 이혜영이 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.10 뉴스1
박해미, 럭셔리한 사모님룩
박해미, 럭셔리한 사모님룩
배우 박해미가 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.10 뉴스1




트와이스 다현이 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다.


온라인뉴스부
‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

영화 ‘대부’를 연출한 거장 프란시스 포드 코폴라 감독이 신작 ‘메갈로폴리스’의 흥행 참패로 파산 위기에 직면했다.지난달 29일(현지시