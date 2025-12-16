기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

“커리어 끝날 각오해야”…하석진, 음주 관련 소신 피력

입력 :2025-12-16 16:59:59
수정 :2025-12-16 16:59:59
유튜브 채널 ‘하석진’ 화면 캡처
유튜브 채널 ‘하석진’ 화면 캡처


배우 하석진이 음주 운전자에게 일침을 날렸다.

최근 유튜브 채널 ‘하석진’에는 ‘드디어 상륙한 FSD! 과연 돈값 할까..? 제가 직접 한번 타봤습니다’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 하석진은 완전자율주행(FSD) 기능을 직접 체험한 뒤 전반적인 주행 성능에 대해 긍정적으로 평가했다.

그는 “확연히 안정적인 운전을 하고 가속과 감속이 예술이다”라며 “열 번에 걸친 단계로 속도를 줄이는 느낌이라서 승차감이 대단히 좋다는 느낌을 받았다”고 말했다.

다만 주차 기능에 대해서는 아쉬움을 드러냈다.

하석진은 “주차는 저보다 못하는 것 같다”며 “조금 조심스럽게 주차하기도 하고 기계가 하는 것 치고 옆 차와의 간격이나 주차 칸에 맞추는 부분이 완벽하지는 않았다”고 덧붙였다.

이날 영상에서 특히 눈길을 끈 부분은 음주 운전에 대한 하석진의 소신 발언이었다.

하석진은 “누가 들으면 되게 안 좋은 얘기일 수도 있다”며 말을 시작했다.

그는 “음주 운전하는 XX들은 (음주 운전을 계속) 한다”며 “기본적으로 단속이 다 됐으면 좋겠다. 전 세계 모든 인간이 음주 운전을 하면 경력가 끝날 만한 위기감을 갖고 있어야 한다”고 말했다.

이어 “술 먹고 (운전)하는 놈보다는 완전자율주행이 운전하는 게 사고율이 확연히 줄어들 것 같다”며 “그런 면에 있어서는 조금은 다행인 기술이 아닐까 조심스럽게 생각을 말해본다”고 했다.

그러면서 “그래도 (음주 상태로) 감독하면 안 된다. 자격이 없다”고 강조했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들
금관문화훈장 추서 받은 고 김지미
심으뜸, 가죽 보디수트로 탄탄한 근육미 과시
‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정
장윤정 “노동부 신고당할 수도”…박나래 논란 속 재조명

장윤정 “노동부 신고당할 수도”…박나래 논란 속 재조명
야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일
박나래와 찍던 예능 엎어지고…“속상해” 소주 들이켰다

박나래와 찍던 예능 엎어지고…“속상해” 소주 들이켰다
“할인매장 냉동고서 알몸 상태인 女의사 시신 발견”…발칵 뒤집혔다

“할인매장 냉동고서 알몸 상태인 女의사 시신 발견”…발칵 뒤집혔다
“내년 1월 모든 시민에 30만원씩 드립니다”…화제인 ‘이 지역’ 어디?

“내년 1월 모든 시민에 30만원씩 드립니다”…화제인 ‘이 지역’ 어디?
“중학생 때부터…” 故김새론-김수현 녹취록에 국과수 “AI 조작 판정 불가”

“중학생 때부터…” 故김새론-김수현 녹취록에 국과수 “AI 조작 판정 불가”
“안 씻어서 까만 줄”…아내 몸에 구더기 방치한 육군 부사관, ‘살인’ 혐의 기소

“안 씻어서 까만 줄”…아내 몸에 구더기 방치한 육군 부사관, ‘살인’ 혐의 기소
황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백
인기 클릭
Weekly Best

  1. “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

    “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

  2. 김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

    김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

  3. ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

    ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

  4. 정형돈, 성형수술 직후 사진 공개…눈 퉁퉁 부어 “일주일간 못 나가”

    정형돈, 성형수술 직후 사진 공개…눈 퉁퉁 부어 “일주일간 못 나가”

  5. “존중받지 못하는 느낌”…야노시호, ♥추성훈과 ‘이혼 고민’ 고백

    “존중받지 못하는 느낌”…야노시호, ♥추성훈과 ‘이혼 고민’ 고백
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치
모니카 벨루치, 여전히 눈부신 미모

모니카 벨루치, 여전히 눈부신 미모

모니카 벨루치,이렌느 야곱 등 영화배우들이 12일(현지시간) 프랑스 파리 그랑 렉스 영화관에서 티에리 프레모가 주최한 영화 예술 탄생