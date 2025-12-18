기사 검색
최승준, ‘모범택시3’ 9회에 걸그룹 매니저 ‘송실장’으로 출연

입력 :2025-12-18 11:02:51
수정 :2025-12-18 11:07:42
배우 최승준이 19일 방송되는 ‘모범택시3’ 9회에 걸그룹 론칭을 준비 중인 엔터테인먼트 매니저 ‘송실장’ 역을 맡는다. 사진: P&B엔터테인먼트 제공.
배우 최승준이 SBS ‘모범택시3’에 출연해 특유의 재치 있는 연기를 선보인다.

17일 소속사 피앤비엔터테인먼트에 따르면 최승준은 19일 방송되는 ‘모범택시3’(극본 오상호, 연출 강보승) 9회에 출연한다. ‘모범택시3’는 동명의 웹툰을 원작으로 베일에 가려진 택시회사 무지개운수와 택시기사 김도기(이제훈 분)가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다.

이 드라마는 시즌을 거듭할수록 높아지는 시청률과 화제성으로 큰 흥행을 이어가고 있다. 9회에서 최승준은 걸그룹 론칭을 준비하고 있는 엔터테인먼트 매니저인 ‘송실장’ 역을 맡는다. 그는 특유의 재치 있는 연기로 송실장의 얍삽하지만 허당기 있는 면모를 풍성하게 그려내며 극적 몰입도를 더할 전망이다.

앞서 최승준은 지난달 말 개봉한 영화 ‘한란’에서 김하사 역으로 관객에게 강렬한 존재감을 선보였다. 이번 드라마 ‘모범택시3’에서의 송실장 역을 통해 보여줄 새로운 캐릭터에도 관심이 모아진다. 최승준이 출연하는 ‘모범택시3’ 9회는 19일 오후 9시 50분에 방송된다.


문창호 PD
