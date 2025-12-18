기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

야노 시호, 탁재훈 ‘아무로 나미에’ 이상형 언급에 “잘 될 가능성 있어”

입력 :2025-12-18 13:22:55
수정 :2025-12-18 13:22:55
SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 캡처
SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 캡처


일본 톱모델 야노 시호가 탁재훈과 톱가수 아무로 나미에의 가능성을 점쳤다.

지난 16일 방송된 SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’에는 야노 시호, 이혜정, 박제니가 게스트로 출연했다.

탁재훈은 이상형을 정확히 알려달라는 야노 시호의 요청에 일본의 톱가수 아무로 나미에를 언급했다.

그러자 야노 시호는 “(아무로 나미에가) 지금 결혼 안 한 상태다. 40대인데, 완전 가능성이 있다”며 “(탁재훈에게) 카메라를 보고 영상편지를 보내보라”고 제안했다.

SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 캡처
SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 캡처


탁재훈이 “누가 본다고 이걸 하겠나”라고 하자 야노 시호는 “볼지도 모르지 않느냐. 일본에서 한국 방송을 많이 보니까”라고 부추겼고 그는 결국 일본어로 “처음 뵙겠습니다. 함께 하고 싶어요”라고 인사했다.

야노 시호는 “아무로 나미에씨도 이혼한 지 오래됐다. 아이들도 다 독립했고. 진짜 가능성이 있다. 잘 될 가능성이 0%는 아니지 않느냐”고 말했다.

야노 시호는 “근데 저도 주변에 추성훈씨를 소개해달라고 했지만, 전혀 모르는 사이였다”며 “그렇게 돌고 돌아 2년 후에 소개받은 것”이라고 설명했다.

이에 탁재훈은 “저는 시간이 없다”며 “저 좀 있다가 죽는다”고 말해 웃음을 자아냈다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
최지우, 변함없는 미모
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들
금관문화훈장 추서 받은 고 김지미
“결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백

“결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백
9년 열애 끝 ♥결실…에이핑크 윤보미, 내년 5월 결혼 소식 알렸다

9년 열애 끝 ♥결실…에이핑크 윤보미, 내년 5월 결혼 소식 알렸다
박나래·키 없는 ‘나혼산’…대신 ‘이 사람들’ 합류한다

박나래·키 없는 ‘나혼산’…대신 ‘이 사람들’ 합류한다
식당 앞에서 바지 벗더니 ‘경악’…외국인女 노상방뇨 논란

식당 앞에서 바지 벗더니 ‘경악’…외국인女 노상방뇨 논란
“아이유 효과 실감” 부활 김태원, 한 번에 1억원 벌었다

“아이유 효과 실감” 부활 김태원, 한 번에 1억원 벌었다
“72세 맞아?” 비키니 입은 할머니 ‘깜짝’…“손주들도 놀라” 비결은

“72세 맞아?” 비키니 입은 할머니 ‘깜짝’…“손주들도 놀라” 비결은
샤이니 키 “주사이모에게 집에서 진료받았다” 인정…결국 활동 중단

샤이니 키 “주사이모에게 집에서 진료받았다” 인정…결국 활동 중단
“신이 되살려줄 거라 믿어”…낮잠 자던 모친 잔혹 살해한 30대 송치

“신이 되살려줄 거라 믿어”…낮잠 자던 모친 잔혹 살해한 30대 송치
‘20억+20억’ 7년 만에 또 복권 당첨…“믿고 있었다” 놀라운 사연

‘20억+20억’ 7년 만에 또 복권 당첨…“믿고 있었다” 놀라운 사연
인기 클릭
Weekly Best

  1. “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

    “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

  2. ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

    ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

  3. 김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

    김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

  4. 황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

    황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

  5. 야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

    야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치
모니카 벨루치, 여전히 눈부신 미모

모니카 벨루치, 여전히 눈부신 미모

모니카 벨루치,이렌느 야곱 등 영화배우들이 12일(현지시간) 프랑스 파리 그랑 렉스 영화관에서 티에리 프레모가 주최한 영화 예술 탄생