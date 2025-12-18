[포토] 최지우, 변함없는 미모

1 / 6 배우 최지우가 18일 오전 서울 용산GCV 아이파크몰점에서 열린 영화 ‘슈가’(감독 최신춘) 제작보고회에서 포즈를 취하고 있다.

‘슈가’는 모성애를 넘어선 사회적 편견의 극복, 가족의 연대와 사랑을 유쾌하고 따뜻한 시선으로 그린 웰메이드 휴먼 드라마다. 2025.12.18

연합뉴스 배우 최지우가 18일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘슈가’제작보고회에서 인사말을 하고 있다. 2025.12.18

“열두살짜리가 어떻게 당뇨에 걸려요?”다음 달 개봉하는 영화 ‘슈가’에서 열두 살 아들이 1형 당뇨 판정을 받자 엄마 미라(최지우 분)는 절망하고 당혹스러워하며 의사에게 이렇게 묻는다.1형 당뇨는 자가면역질환의 일종으로, 생활 습관이나 나이 등과 상관없이 찾아오는 병이다. 학교 야구부에서 뛰놀며 밝고 씩씩하게 자라던 동명(고동하)이 갑작스레 당뇨병 환우가 된 것도 병의 이런 특성 때문이다.18일 CGV 용산아이파크몰에서 열린 ‘슈가’ 제작보고회에서 최지우는 “평안했던 가정에 교통사고처럼 아이의 질환이 찾아오면서 벌어지는 이야기를 그린 작품”이라고 소개했다.그는 “미라는 아이를 지키기 위해 고군분투하는 엄마”라며 “실존 인물을 연기하는 것이었고 그래서 조심스러운 부분도 많았다”고 돌아봤다.최지우는 실제로도 한 아이의 엄마여서 더 공감하고 몰입하며 연기했다고 한다.그는 “아이를 낳은 뒤에 대본을 받아서인지 좀 더 무겁게 받아들여지고 마음이 많이 갔다”면서 “오히려 감정이 과하게 나올까 봐 어렵게 눌렀던 것 같다”고 회상했다.이어 “긴장의 끈을 한 시도 늦출 수 없다는 게 (1형 당뇨의) 가장 힘든 부분”이라며 “아이가 잠든 시간은 보통 가장 편안한 시간임에도 엄마에게는 더 긴장되는 때라는 점에서, 미라의 하루가 어떨지 생각하게 됐다”고 덧붙였다.질병에 대한 이야기와 엄마의 투쟁 과정은 현실에서 가져왔지만, 영화는 가족애에 좀 더 초점을 맞췄다.최지우는 “따뜻한 가족 영화이고 희망찬 내용인 만큼, (영화 속 가족이) 어떤 마음으로 살아갈지를 한 번 더 고민하며 봐주신다면 감사할 것”이라고 당부했다.아들 동명은 아역배우 고동하가 연기했다. 고동하는 또래의 1형 당뇨 환우들이 가족 앞에서 어떤 모습을 보이는지 직접 확인하고 연기에도 반영했다고 한다.고동하는 “여러 환우 친구들의 이야기를 들었는데, 자기감정을 많이 표현하기보다는 가족들을 위해서 참는 때가 많은 것 같았다”면서 “그런 모습을 연기로 표현하고 노력했다”고 설명했다.그는 이어 “1형 당뇨에 관한 내용이기는 하지만, 그를 통해 가족의 사랑과 성장을 담은 영화라고 생각한다”며 “그래서 더 의미가 깊다”는 어른스러운 발언으로 놀라움과 웃음을 안기기도 했다.동명의 아버지이자 미라의 남편 준우 역의 배우 민진웅은 “(영화 속 이야기는) 실제로 있었던 이야기이기도 해서, 그 가족에게 얼마나 큰 혼란과 아픔이 있었을까 생각했다”고 돌아봤다.그는 이어 “그런 아픔을 감당하고 있는 (어린 환우의) 부모님들에게 조금이나마 위안이 되었으면 좋겠다고 생각하며 작업했다”고 덧붙였다.온라인뉴스부