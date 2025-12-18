“여전히 그리워” 故 샤이니 종현, 벌써 8주기

종현.

SM 엔터테인먼트 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 샤이니 고(故)종현이 세상을 떠난 지 8년이 흘렀다.18일은 종현의 사망 8주기다. 종현은 지난 2017년 12월18일 27세의 나이로 팬들과 연예계 동료들의 곁을 떠났다.지난 2008년 그룹 샤이니로 데뷔한 종현은 ‘누난 너무 예뻐’ ‘산소 같은 너’ ‘루시퍼’ ‘줄리엣’ ‘드림 걸’ 등 다수의 히트곡을 발표했다. 지난 2015년에는 솔로로도 데뷔해, ‘데자-부’ ‘좋아’ 등을 발표하면서 싱어송라이터로서의 역량을 인정받았다.샤이니 멤버들은 매해 종현의 기일 및 생일에 그리움을 나타내며 애도하고 있다. 지난 5월에는 종현이 작사, 작곡한 싱글 ‘포에트 | 아티스트’(Poet | Artist)를 발표하기도 했다. 당시 멤버들은 샤이니 데뷔 17주년을 기념하며 종현을 포함해 여전히 5인조라는 점을 강조해 뭉클하게 했다.더불어 유족들은 종현이 세상을 떠난 뒤 비영리 재단 ‘빛이나’를 설립하고, 종현의 저작권료로 청년 예술인을 돕기 위한 다양한 사업을 전개하고 있다.뉴스1