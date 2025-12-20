기사 검색
"비혼모 사유리 출연 반대!" 시위…당시 심경 들어보니

입력 :2025-12-20 15:15:17
수정 :2025-12-20 15:15:17
일본 출신 방송인 사유리가 KBS ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 출연 당시 불거졌던 반대 시위를 회상했다.

19일 유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’에 출연한 사유리는 2021년 당시 시위와 관련해 “비혼모라는 이유로 ‘슈돌’에 출연한다는 것 자체를 문제 삼는 시선이 있었다”고 짚었다.

사유리는 “‘이웃집 찰스’ 촬영 때문에 KBS에 갔을 때 시위 현장을 직접 봤다”며 “그 모습을 본 홍석천 오빠의 표정이 굉장히 안 좋아 보였다. 예전의 기억들이 떠오른 것 같았다”고 토로했다.

그러면서 “원래 여자에게 관심이 없는 분인데도 ‘괜찮아?’라고 먼저 물어봐 줬다. 그 한마디가 참 고마웠다”고 덧붙였다.

이를 듣던 홍석천은 “어떤 일이든 1호가 제일 힘들다”고 공감했고, 사유리는 “나보다 100배는 더 힘들었을 것 같다”고 말했다.

아들을 향한 주변의 시선에 대해서도 언급했다.

사유리는 “아기를 가질 수 있다면 모든 걸 포기해도 괜찮다고 생각했다”며 “아이가 불쌍하다는 말도 많았지만, 모두가 그렇게 생각해도 젠이가 행복하다는 말만 들으면 아무렇지 않았다”고 했다.

그는 “우리가 이렇게 많이 이야기하고 나누다 보면 두려운 마음도 점점 괜찮아진다고 생각한다. 아들이 24시간 내내 곁에 있고 함께 있으면 그 자체로 행복하다”며 아들을 향한 애정을 전했다.

사유리는 지난 2020년 일본에서 외국인의 정자를 기증 받아 아들 젠을 출산해 화제를 모았다. 이듬해에는 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 출연해 아들과의 일상을 공개했다.

