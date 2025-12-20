기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

한지민, 이서진 인성 폭로…“전생에 악연이었을 것”

입력 :2025-12-20 16:39:10
수정 :2025-12-20 16:39:10
SBS ‘내겐 너무 까칠한 매니저-비서진’ 화면 캡처
SBS ‘내겐 너무 까칠한 매니저-비서진’ 화면 캡처


배우 한지민이 이서진을 향한 복수의 칼날을 갈았다.

SBS ‘비서진이네’ 측은 오는 26일 방송될 한지민 편의 예고 영상을 공개했다.

영상에서 한지민이 등장하자마자, 제작진은 “처음 시작할 때부터 섭외 요청 댓글이 많았다”며 그를 반겼다.

한지민은 제작진으로부터 댓글을 공유받고 직접 읽었다.

한지민은 “괴롭히는 걸 사람들이 어떻게 다 아냐. 방송엔 빙산의 일각으로 나왔는데, 전생 정도에 악연이었을 거다”라고 말문을 열었다.

이어 “‘이산’ 제작발표회에서 기자님들 다 있는데 저한테 ‘호빗’이라고 하더라. 본인도 별로 안 크면서. MBC에서 복도 지나가면 저 한복 입고 있는데 넘어뜨린다. 사람들이 보든 말든. 근데 왜 욕을 안 하는 거냐”고 토로했다.

그러면서 “나만 생각하고, 내가 하고 싶은 대로 하고, 하는 일도 없으면서 돈도 벌고 이러니까. 조금 어른 돼서, 더 커서 만났으면 그렇게 당하고만 있지 않았을 텐데”라고 덧붙였다.

이를 들은 제작진은 “평소 매니저들한테 하는 것처럼 할 필요 없다. 더 강하게 해달라”고 요청했고, 한지민은 “그 수많은 날들을 오늘 하루에 복수하긴 쉽지 않겠지만, 저 각 잡고 할 건데 욕하면 안 된다”고 각오를 다져 눈길을 끌었다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
서현진, ‘멜로 퀸’의 귀환
최지우, 변함없는 미모
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
“주 3회도 힘 못 쓰면서”… 아내에 주 4회 부부관계 요구한 남편

“주 3회도 힘 못 쓰면서”… 아내에 주 4회 부부관계 요구한 남편
정희원 “불륜 아니었다…2년치 소득 ‘합의금’으로 요구받아” 재반박

정희원 “불륜 아니었다…2년치 소득 ‘합의금’으로 요구받아” 재반박
신민아♥김우빈, 결혼식…3억원 전달했다

신민아♥김우빈, 결혼식…3억원 전달했다
“주사이모, ‘MBC 사장도 알고 다 알아! 어디서 감히’라며 나혼산 측과 말싸움” 추가

“주사이모, ‘MBC 사장도 알고 다 알아! 어디서 감히’라며 나혼산 측과 말싸움” 추가

불륜 중 남편 등장…속옷만 입고 호텔 4층에 매달린 유부남

불륜 중 남편 등장…속옷만 입고 호텔 4층에 매달린 유부남
매일 변기 앉아 휴대폰 하는데…“5분 이상 있으면 건강에 치명적” 왜?

매일 변기 앉아 휴대폰 하는데…“5분 이상 있으면 건강에 치명적” 왜?
연막탄 투척하고 ‘무차별 칼부림’ 15명 사상…연말 대만 한복판 아수라장

연막탄 투척하고 ‘무차별 칼부림’ 15명 사상…연말 대만 한복판 아수라장
“비혼모 사유리 출연 반대!” 시위…당시 심경 들어보니

“비혼모 사유리 출연 반대!” 시위…당시 심경 들어보니
마약 강제투약 후 미성년자 성폭행 20대男 2명… “합의된 관계” 주장했지만

마약 강제투약 후 미성년자 성폭행 20대男 2명… “합의된 관계” 주장했지만
인기 클릭
Weekly Best

  1. “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

    “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

  2. ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

    ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

  3. 황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

    황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

  4. 야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

    야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

  5. 전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

    전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

중국에서 열린 블랙핑크 로제의 공식 팝업스토어 행사에서 한 중국 인플루언서가 행사 주인공처럼 소개되고, 공식 굿즈에 사인하는 모습이 공
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치