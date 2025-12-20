에스파 닝닝, 컨디션 저하로 ‘MMA2025’ 일부 불참

한지민, 이서진 인성 폭로…“전생에 악연이었을 것”

배우 한지민이 이서진을 향한 복수의 칼날을 갈았다. SBS ‘비서진이네’ 측은 오는 26일 방송될 한지민 편의 예고 영상을 공개했다. 영상에서 한지민이 등장하자마자, 제작진은 “처음 시작할 때부터 섭외 요청 댓글이 많았다”며 그를 반겼다. 한지민은 제작진으로부터 댓글을 공유받고 직접 읽었다. 한지민은 “괴롭히는 걸 사람들이 어떻게 다 아냐. 방송엔 빙산의 일각으로 나왔는데, 전생 정도에 악연이었을 거다”라고 말문을 열었다. 이어 “‘이산’ 제작발표회에서 기자님들 다 있는데 저한테 ‘호빗’이라고 하더라. 본인도 별로 안 크면서. M…