에스파 닝닝, 컨디션 저하로 ‘MMA2025’ 일부 불참

입력 :2025-12-20 17:23:30
수정 :2025-12-20 17:23:30
에스파 닝닝. SM엔터테인먼트 제공
그룹 ‘에스파’ 닝닝이 컨디션 저하로 ‘2025 멜론뮤직어워드’(MMA2025)에 일부 불참한다.

20일 소속사 SM엔터테인먼트는 “닝닝은 금일 감기 증상으로 인한 컨디션 저하로 금일 예정되어 있던 레드카펫 행사에는 부득이하게 불참하게 되었다”고 알렸다.

이어 “무대에 대한 아티스트의 강력한 의지에 따라 레드카펫 일정을 제외하고 체력과 컨디션을 집중적으로 조절한 후 본 무대 및 일부 행사에는 예정대로 참석한다”며 “아티스트의 건강과 공연 완성도를 함께 고려한 결정이오니 팬 여러분의 너른 양해 부탁드린다”고 전했다.

이날 서울 구로구 고척스카이돔에선 대중음악 시상식 ‘2025 멜론뮤직어워드’가 열린다.

에스파를 포함해 지드래곤, 박재범, 십센치(10CM), 지코, 엑소, 우즈, 제니, 아이브, 한로로, 보이넥스트도어, 라이즈, 플레이브, NCT 위시, 아일릿, 하츠투하츠, 키키, 올데이 프로젝트, 아이딧, 알파드라이브원 등이 참석한다.

뉴시스
