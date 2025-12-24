기사 검색
유재석, 마침내 털어놓은 고백…“요즘 상황 안 좋아, 슬럼프”

SBS 예능 프로그램 ‘틈만나면’ 캡처
SBS 예능 프로그램 ‘틈만나면’ 캡처


유재석이 “요즘 게임 슬럼프다. 상황이 많이 안 좋다”고 털어놨다.

지난 23일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘틈만나면’에는 배우 신시아와 추영우가 게스트로 출연했다.

이날 신시아는 유재석을 감탄시킨 폭발적인 에너지를 보여줬다.

등장부터 긴장한 기색을 보인 신시아는 유재석마저 당황하게 한 질문 공세를 펼치며 활약했다.

신시아는 유재석을 보자마자 “어제부터 계속 많이 떨렸다. 유재석 실물은 처음 본다. 모든 일정 중에 제일 떨렸다”고 말했다.

그러나 유재석의 말 한마디 한마디에 과도한 관심과 함께 질문을 퍼붓는 엉뚱한 매력으로 웃음을 자아냈다.

이에 유재석은 결국 “이런 ‘틈친구’는 처음”이라며 감탄했다.

이런 가운데 유재석은 “요즘 게임 슬럼프다. 상황이 많이 안 좋다”라고 털어놓기도 했고, 신시아는 “부담감 때문 아니냐. 부담을 많이 느끼시는 것 같다”라고 받아쳤다.

이에 유재석은 “제가 큰 무대에 약하다”라고 말해 웃음을 자아냈다.

