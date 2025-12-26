기사 검색
‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

입력 :2025-12-26 09:54:37
수정 :2025-12-26 09:54:37
가수 윤종신. SBS 예능 프로그램 ‘미운우리새끼’ 방송 화면 캡처
가수 윤종신. SBS 예능 프로그램 ‘미운우리새끼’ 방송 화면 캡처


가수 윤종신이 연말 공연 취소 소식을 전했다.

지난 25일 윤종신은 “즐거운 연말을 제 공연과 함께 보내시려 했던 여러분께 안타까운 소식 전한다. 6일 전 갑작스럽게 발생한 기관지염을 동반한 감기 증세로 5일간 집중 치료를 받고 어제 공연을 강행했으나 성대 상태가 너무 안 좋아서 좋은 공연을 보여드리지 못했다”라고 말했다.

윤종신은 24일부터 오는 28일까지 ‘2025 윤종신 콘서트 올해 나에게 생긴 일’을 개최할 예정이었다.

건강 이상에도 지난 24일 공연을 열었으나, 추후 진행에는 무리가 있다는 결론을 내렸다.

윤종신은 “오늘 아침 일어나니 상태는 나아지지 않아서 여러분께 좋은 공연 보여드릴 수 없다는 판단을 내렸다. 그래서 나머지 공연 일정을 취소한다. 공연을 기대하셨던 분들의 소중한 연말 일정에 혼란을 드리게 돼 죄송하다”라며 고개 숙였다.

그는 “주최 측이 어제 공연을 포함해 여러분께 환급 절차 안내할 예정이다. 곧바로 2월 이내 목표로 공연장을 알아보고 있다. 만회할 기회를 꼭 달라”고 했다.

윤종신은 “저와 밴드, 연출팀은 남은 날들 공연장에 나가려고 한다. 이 공연 말고는 다른 약속 못 잡으신 분들을 위해, 공연은 취소지만 나의 2025, 그리고 앞으로 살아갈 이야기들을 라이브 없이 라디오 공개방송·청음회 형식으로 보내보려 한다”며 “공연 티켓을 구매하신 분들은 환급도 받으시고 티켓을 가지고 원래 공연 시간에 오시면 함께하실 수 있다”고 안내했다.

끝으로 “다시 한번 공연 취소를 진심으로 사과드린다. 2월 안에 제대로 몸 만들어서 찾아뵙겠다”고 덧붙였다.

"사실 전 나쁜 사람"…박나래, '연예대상' 수상 소감 재조명

'정국과 커플 타투 의혹' 에스파 윈터, 오른팔 문신 가렸다

'칼심사' 안성재, 두바이쫀득쿠키 '대참사'…"탈락" 혹평 쏟아져

제니 무대에 턱 괴고 무표정…에스파 지젤, 논란 되자 "조금 아쉬웠다"

"택배 올 때마다 상자에 '추파♥ 메시지'…무섭다" 태국女 폭로 논란

"바다에 사람 떠 있다"…강릉서 실종된 80대 남성, 열흘 만에 숨진 채 발견

"반려견 껴안았을 뿐인데"…흔한 '이것' 감염, 팔·다리 절제한 60대女

"술 한 잔만 마셔도 '이 암' 위험 50% 증가"…최악의 주종은 '반전'

혹시 나? "12억 찾아가세요"…'이 회차' 복권 1등 당첨자 행방묘연

  사위와 키스하는 장모 '경악'…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

  김주하 "연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘" 외도·폭행 충격 고백

  조세호 "혼자 남은 아내 부탁" 영상메시지…홍진경 '오열'

  '연하 남친·성욕 고백' 전원주에… "너무 남자 좋아해" 선우용여 직격

  며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

'치매' 브루스 윌리스, 안타까운 근황 "배우였는지도 몰라"

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
'성폭행 생존자' 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,