애프터스쿨 리지, 누군지 못 알아볼 지경…달라진 비주얼 공개

입력 :2025-12-26 11:57:06
수정 :2025-12-26 11:57:06
리지 소셜미디어 캡처
리지 소셜미디어 캡처


그룹 애프터스쿨 출신 배우 리지가 크리스마스를 기념했다.

리지는 25일 소셜미디어에 “이번 크리스마스는 엄마빠랑 함께해서 더 행복해. 엄마 사진 잘 찍네”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

이어 “암튼 모두 모두 Merry Christmas! 그리고 올 한 해도 다들 고생 많으셨고 내년엔 더 좋은 일만 있으시길 진심으로 기원합니다”라고 덧붙였다.

공개된 사진 속 리지는 베이지 톤의 터틀넥 니트에 진주 목걸이를 매치해 단정하면서도 고풍스러운 스타일을 완성했다.

짧은 단발머리는 자연스럽게 정리돼 있고, 또렷한 눈매와 갸름한 얼굴선이 한층 강조된 모습이다.

그는 두 손으로 ‘볼하트’를 하거나, 산타 모자 스티커를 더해 크리스마스 분위기를 강조했다.

한편 리지는 2021년 5월 서울 영동대교 남단 교차로 부근에서 음주운전 상태로 앞서가던 택시를 들이받은 혐의로 벌금 1500만원을 선고받았다.

이후 지난 8월 유튜브에서 “피해를 본 기사님 그리고 나를 아껴주고 사랑해준 분들께 실망을 안겨 죄송하다”고 재차 사과했다.

