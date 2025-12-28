기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘53세 모태솔로’ 심권호, 미모의 연하 女와 생애 첫…

입력 :2025-12-28 16:17:32
수정 :2025-12-28 16:17:32
TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’ 화면
TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’ 화면


‘제2의 심현섭’으로 불리는 심권호가 생애 최초로 여성과 단둘이 장보기에 나선다.

TV CHOSUN에 따르면 29일 ‘조선의 사랑꾼’은 ‘53세 모태솔로’로 드러난 ‘한국 레슬링의 전설’ 심권호와 ‘연애 코치’ 김가란의 ‘가상 데이트’를 공개한다.

최근 녹화에서 생애 최초로 여성과 단둘이 장을 보게 된 심권호는 극도로 긴장한 모습을 보인 것으로 전해졌다.

김가란의 노력이 무색하게 심권호는 장보기 메모에 적힌 내용물을 찾아 독불장군처럼 마트를 누볐다.

이 모습에 당황한 김가란도 “너무 웃기다”라며 헛웃음을 터트렸다.

아예 심권호가 김가란을 홀로 남겨두고 매대 쪽으로 훌쩍 자리를 비우는 돌발상황도 발생했다.

심권호가 바쁘게 마트를 누비며 물품을 챙기는 동안, 홀로 남은 김가란은 “빠르시다”라며 탄식을 내뱉었다.

스튜디오에서 해당 화면을 확인한 MC 김국진조차 “자기 혼자만 있네”라며 혀를 내둘렀다는 전언이다.

가상 데이트의 목적이 무색하게 김가란을 혼자 두고 뛰어가다 잃어버리고 만 심권호의 좌충우돌 장보기 현장은 본 방송에서 볼 수 있다.

TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’ 화면
TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’ 화면


온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
심권호가 김가란과 함께한 활동은 무엇인가?
인기기사
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
강한나, ‘우아한 자태’
전현무에 “넌 비호감이야” 악플러 정체는 가족이었다

전현무에 “넌 비호감이야” 악플러 정체는 가족이었다
“전 남친과 한번 자고 싶어”…시한부 아내의 마지막 소원

“전 남친과 한번 자고 싶어”…시한부 아내의 마지막 소원
“배우가 될 얼굴이다”…정웅인 딸, 몰라보게 예뻐진 근황

“배우가 될 얼굴이다”…정웅인 딸, 몰라보게 예뻐진 근황
유부남 정우성, 방송인에 플러팅 “내 눈빛에 갇혀라”

유부남 정우성, 방송인에 플러팅 “내 눈빛에 갇혀라”
“전 직원 1인당 6억씩 드립니다” 통 큰 이별선물…‘이 기업’ 무슨 사연?

“전 직원 1인당 6억씩 드립니다” 통 큰 이별선물…‘이 기업’ 무슨 사연?
‘42세’ 한혜진, 결혼 임박? “내년 안에 출산하려면…” 깜짝 고백

‘42세’ 한혜진, 결혼 임박? “내년 안에 출산하려면…” 깜짝 고백
“미혼모나 혼전임신일 경우 벌금 60만원” 발칵…논란인 ‘이 마을’ 규칙 보니

“미혼모나 혼전임신일 경우 벌금 60만원” 발칵…논란인 ‘이 마을’ 규칙 보니
페라리·일등석 타며 “지긋지긋한 가난”…이게 웃긴가요?(Feat. 김동완)

페라리·일등석 타며 “지긋지긋한 가난”…이게 웃긴가요?(Feat. 김동완)
때리고 부수고 법원 난입…尹 지지자들에 ‘6억’ 손배 검토

때리고 부수고 법원 난입…尹 지지자들에 ‘6억’ 손배 검토
인기 클릭
Weekly Best

  1. 사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

    사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

  2. 유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

    유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

  3. 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

    조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

  4. 며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

    며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

  5. ‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”

    ‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,