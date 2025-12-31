기사 검색
김지우, 불륜설 솔직 언급…“♥레이먼킴과 연애 중 김○○과 소문나”

입력 :2025-12-31 07:23:56
수정 :2025-12-31 07:23:56
KBS 1TV ‘아침마당’ 캡처
KBS 1TV ‘아침마당’ 캡처


배우 김지우가 뜻밖의 불륜설에 휩싸였던 이유를 밝혔다.

지난 30일 KBS 1TV ‘아침마당’에는 김지우가 ‘화요 초대석’ 코너 게스트로 출연했다.

이날 김지우는 예상 못 한 불륜설이 제기됐던 때를 떠올리며 “우리가 연애 시절 남편(레이먼 킴)이 어느 지역에서 레스토랑을 운영하고 있었는데 김조한 선배님이 같은 지역에서 똑같이 레스토랑을 운영 중이었다”고 말했다.

그는 “남편과 김조한 선배님이 외적으로 비슷하다. 연애할 때니까 남편과 둘이 손잡고 돌아다녔는데 제가 김조한 선배님과 그렇고 그런 사이라고 소문이 났다”고 털어놨다.

KBS 1TV ‘아침마당’ 캡처
KBS 1TV ‘아침마당’ 캡처


이어 “김조한 선배님은 가정도 있고 예쁜 따님도 있다. 그런데 소문이 이상하게 났다”고 당시 난감했던 심정을 토로했다.

김지우는 “처음엔 많이 당황했다. 최근에 남편과 김조한 선배님이 같이 유튜브 콘텐츠도 함께 찍었는데 정말 닮긴 했더라”고 너스레를 떨었다.

한편 김지우는 2013년 요리사 레이먼 킴과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

뉴스24
2025년 12월 31일

2025년 12월 31일
