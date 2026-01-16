[포토] ‘25살 시절 제니를 만나다’

1 / 8 16일 서울 종로구 유스퀘이크에서 제니의 생일을 맞아 첫 사진전 ‘제니 포토 익스비션 J2NNI5’(JENNIE PHOTO EXHIBITION ‘J2NNI5’)가 열리고 있다.

이번 전시는 의도되지 않은 순간 속에서 발견한 제니의 가장 본연의 조각들을 마주하는 전시로, 이날부터 29일까지 열린다. 전시와 함께 전 세계 3000개 한정 수량의 사진집도 출시된다. 2026.01.16.

제니가 생일을 맞아 첫 사진전을 열며 또 하나의 기록을 남긴다.제니는 16일부터 29일까지 약 2주간 서울 종로구 유스퀘이크에서 첫 사진전 ‘제니 포토 익스비션 J2NNI5’(JENNIE PHOTO EXHIBITION ‘J2NNI5’)를 개최한다. 전시와 함께 전 세계 3000개 한정 수량의 사진집도 출시돼 높은 관심을 모으고 있다.이번 사진전은 의도되지 않은 순간 속에서 포착된 제니의 가장 본연에 가까운 모습을 조명하는 전시다. 국내를 대표하는 포토그래퍼 홍장현, 신선혜, 목정욱이 촬영한 25살 제니의 미공개 사진들이 대거 공개되며, 무대 위 화려한 이미지와는 또 다른 결의 자연스러운 순간들을 담아낸 것이 특징이다.특히 이번 프로젝트는 제니의 생일에 맞춰 시작된다는 점에서 더욱 의미를 더한다. 사진집 출판부터 전시 기획과 개최에 이르기까지 전 과정에 제니가 직접 참여해 자신의 시선과 감성을 온전히 담아냈다. 사진전과 사진집, MD까지 하나의 흐름으로 연결된 이번 프로젝트는 제니가 지나온 시간과 감정을 팬들과 공유하는 장이 될 전망이다.전시는 일반적인 사진 나열 방식에서 벗어나 공간 연출을 통해 서사를 완성했다. 관람객들은 각 층을 따라 이동하며 특정 콘셉트에 얽매이지 않은 25살 제니의 솔직한 순간들을 마주하게 된다. 전시의 마지막에는 제니가 직접 전하는 사진전과 사진집 제작 비하인드 인터뷰 영상이 마련돼 몰입도를 높인다.전시와 동시에 출간되는 사진집 역시 높은 소장 가치를 자랑한다. 국내 유명 포토그래퍼들이 기록한 제니의 25살, 1년의 시간을 50가지 이상의 다양한 콘셉트로 풀어냈으며, 전시에 공개되지 않은 작품까지 포함해 총 692페이지 분량으로 구성됐다. 사진집은 1인 1권 구매로 제한되며, 초판 구매자에게는 한정 보증서와 책갈피가 제공된다.이와 함께 전시를 기념한 총 15종의 MD도 선보인다. 사진집을 비롯해 퍼즐, 향초, 2026년 캘린더와 플래너, 후드티 등 다양한 라이프스타일 아이템으로 구성됐으며, 사진집 구매 시 북마크가 랜덤으로 증정된다.국내 전시와 더불어 일본 도쿄 다이칸야마 츠타야 서점과 협업한 팝업도 동시에 진행된다. 이번 팝업에서는 전시 일부 콘텐츠와 MD 상품이 소개되며, 블랙핑크 도쿄 콘서트 일정과 맞물려 현지 팬들의 높은 관심을 얻고 있다.앞서 지난 9일 진행된 ‘제니 포토 익스비션 J2NNI5’ 사전 예매는 오픈 40분 만에 전석 매진을 기록했다. 다이칸야마 츠타야 티켓 역시 오픈 15분 만에 사전 예약이 마감됐으며, 관련 키워드는 멜론티켓 전시·클래식·기타 부문 1위에 오르고 X 실시간 트렌드 상위권에 오르며 높은 화제성을 입증했다.한편 ‘제니 포토 익스비션 J2NNI5’의 전시 티켓 판매 수익금은 전액 기부될 예정이다.온라인뉴스부