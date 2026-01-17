기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

“오빠 냄새 거기까지?” 충격 행실… “남편 역할은 기쁨조” 직격

입력 :2026-01-17 05:53:58
수정 :2026-01-17 05:53:58
JTBC 예능 ‘이혼숙려캠프’ 방송화면 캡처
JTBC 예능 ‘이혼숙려캠프’ 방송화면 캡처


심리상담가 이호선이 ‘행실 부부’에게 따끔한 충고를 건넸다.

지난 15일 방송된 JTBC 예능 ‘이혼숙려캠프’에서는 서로의 행실을 지적하며 싸움을 반복하는 18기 ‘행실 부부’의 남은 사연이 공개됐다.

이들 부부는 넷째딸이 보는 앞에서도 ‘소파 동침 사건’을 두고 싸움을 멈추지 않았다. 심지어 아이에게 신세 한탄과 하소연을 쏟아내기도 했다.

이를 지켜본 MC 서장훈은 “애가 무슨 감정 쓰레기통이냐”며 부부를 나무랐다.

부부의 다툼을 말리던 넷째딸은 결국 지쳐 집을 나가는 상황까지 벌어졌다. 그런데도 남편이 갑작스럽게 애교를 부리자 아내의 태도가 순식간에 누그러지는 모습이 이어져 패널들을 당황케 했다.

그러나 부부는 가사 조사 이후 둘 다 중도 포기 선언을 했고, 결국 각방을 쓰기로 결정했다.

이후 남편은 의문의 여성과 통화하며 “오빠 냄새가 거기까지 나냐. 너랑 살 집 봤다. 사랑한다”라고 말해 충격을 안겼다.

JTBC 예능 ‘이혼숙려캠프’ 방송화면 캡처
JTBC 예능 ‘이혼숙려캠프’ 방송화면 캡처


‘행실 부부’의 첫 솔루션인 부부 상담에서 이호선은 남편을 좋아하는 아내의 간절한 마음을 이용하는 남편의 태도를 지적했다. 또 남편이 집에 들어오면서부터 가족 구성원들이 각자 흩어지게 된 현실을 짚으며, 아내에게 현재 상황을 외면하지 말고 직시해야 한다고 강조했다.

이호선은 “현재 남편의 역할은 기쁨조”라며 “아내만 달래주고, 안아주고, 만져주면 의식주가 해결된다”고 지적했다.

이어 “13년의 세월을 아이 넷 키우면서 혼자 살아온 사람에게 엄마로서만 살라고 하는 건 너무하는 것”이라며 아내의 심정을 이해하는 모습을 보였다.

이호선은 그러면서도 “많은 사람들이 ‘남자에 눈 뒤집힌 거 아니냐’고 욕을 할 것”이라며 냉정한 현실을 짚었다.

또 “두 분은 같이 안 살았으면 좋겠다”라며 확실한 변화가 필요하다고 조언했다.

상담을 마친 뒤 숙소로 돌아온 부부는 넷째 딸의 편지를 읽으며 마음을 다잡았고, 관계 개선을 위한 규칙을 정하며 다시 가까워진 모습을 보였다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
‘행실 부부’는 가사 조사 이후 어떤 결정을 내렸는가?
인기기사
‘25살 시절 제니를 만나다’
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
고윤정 ‘완벽한 미모’
포즈 취하는 고윤정
인사말하는 고윤정
인사말하는 고윤정
넷플릭스 ‘이 사랑 통역 되나요?’의 김선호-고윤정
포즈 취하는 고윤정
가수 테이 “전신 3도 화상 입어 실신…휠체어 신세 졌다”

가수 테이 “전신 3도 화상 입어 실신…휠체어 신세 졌다”
장윤정 “고현정과 기싸움 있었다” 털어놓은 전말

장윤정 “고현정과 기싸움 있었다” 털어놓은 전말
한소희, 전 연인 류준열 얽힌 논란에 새롭게 심경 밝혔다

한소희, 전 연인 류준열 얽힌 논란에 새롭게 심경 밝혔다
다이나믹듀오 개코, 뜻밖의 결별 발표…“서로의 삶 존중” 아내와 이혼

다이나믹듀오 개코, 뜻밖의 결별 발표…“서로의 삶 존중” 아내와 이혼
“전문직 남편이 가학적 성행위 강요” 폭로…‘노예 각서’ 효력 있나

“전문직 남편이 가학적 성행위 강요” 폭로…‘노예 각서’ 효력 있나
손연재 “남편 LA 여행중 산 로또 당첨”…당첨금 얼마?

손연재 “남편 LA 여행중 산 로또 당첨”…당첨금 얼마?
지지율 떨어지자…“1인당 294만원씩 지급” 현금 뿌리기 나선 트럼프

지지율 떨어지자…“1인당 294만원씩 지급” 현금 뿌리기 나선 트럼프
‘치매 모친 간병’ 안선영, 남편과 별거…“이대로는 모두가 불행”

‘치매 모친 간병’ 안선영, 남편과 별거…“이대로는 모두가 불행”
강은비, 임신 21주차 유산…예정일 5월 앞두고 비보

강은비, 임신 21주차 유산…예정일 5월 앞두고 비보
인기 클릭
Weekly Best

  1. 전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

    전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

  2. 전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

    전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

  3. 침대 위 아내에 “스킨십 하고파 컨트롤 안돼”… 전태풍, 돌연 이혼 발언

    침대 위 아내에 “스킨십 하고파 컨트롤 안돼”… 전태풍, 돌연 이혼 발언

  4. 대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다

    대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다

  5. “‘얼굴 빼고 때려’ 머리끄덩이 잡힌 채 맞았다” 고백한 여배우

    “‘얼굴 빼고 때려’ 머리끄덩이 잡힌 채 맞았다” 고백한 여배우
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘골든글로브 어워즈’에서 애니메이션상과 주제가상
최고의 스타일 레드카펫

최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2