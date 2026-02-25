기사 검색
[포토] 트와이스 지효, 크리스탈보다 눈부신 볼륨감

입력 :2026-02-25 16:29:03
수정 :2026-02-25 16:29:03
트와이스(TWICE) 멤버 지효가 독보적인 피지컬과 화려한 비주얼로 전 세계 팬들의 마음을 흔들었다.

지효는 지난 23일 개인 SNS를 통해 월드투어 비하인드 컷을 공개했다. 사진 속 지효는 화려한 크리스탈 장식의 화이트 브라톱을 입고 압도적인 볼륨감과 선명한 복근을 드러내며 ‘건강미의 정석’을 보여줬다. 또 다른 컷에서는 스포티한 튜브톱에 선글라스를 매치, 특유의 ‘힙’한 아우라와 강렬한 카리스마를 동시에 발산했다.

특히 백스테이지와 대기실에서 포착된 거울 셀카는 무대 위 화려함과는 또 다른 자연스러운 매력을 자아냈다. 지효는 어떤 의상이든 완벽하게 소화하는 탄탄한 몸매로 ‘갓지효’라는 수식어를 다시 한번 입증했다.

한편, 지효가 속한 트와이스는 전 세계 43개 지역, 78회 규모의 초대형 월드투어 ‘THIS IS FOR’를 순항 중이다. 오는 3월까지 캐나다, 미국, 대만 등을 돌며 글로벌 팬들과 뜨거운 만남을 이어갈 예정이다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
