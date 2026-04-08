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BTS 슈가 “예명, 전설의 美 복서 이름서 따와”…누가 지어줬나

입력 :2026-04-08 17:02:46
수정 :2026-04-08 17:02:46
사진=유튜브 ‘와이어드(WIRED)’ 캡처
사진=유튜브 ‘와이어드(WIRED)’ 캡처


그룹 ‘방탄소년단(BTS)’의 멤버 슈가가 자신의 예명의 유래를 밝혔다.

그는 자신의 예명이 전설적인 복싱 영웅 슈거 레이 레너드에서 따왔다는 사실을 공개했다. 지난 6일 미국 매체 ‘와이어드(WIRED)’는 방탄소년단과 진행한 인터뷰 영상을 유튜브 채널을 통해 공개했다. 이 과정에서 슈가는 예명에 대한 흥미로운 비화를 털어놓았다.

슈가는 예명의 의미를 묻는 질문에 “이제야 제대로 설명할 수 있게 됐다”며 “전설적인 복서 슈거 레이 레너드의 이름에서 ‘R’을 빼고 가져온 것”이라고 설명했다.

그는 “이 이름은 내가 지은 게 아니라 복싱을 좋아하던 방시혁 프로듀서님이 지으셨다”며 “테크니컬한 랩 스타일과 맞닿아 있다”고 덧붙였다. 이는 복싱 역사상 가장 기술적이고 화려한 아웃복싱을 구사했던 레너드처럼 슈가 역시 정교하고 날카로운 래핑을 선보여 붙여준 이름이다.

이러한 슈가의 발언이 화제가 되자 당사자인 슈거 레이 레너드 역시 소셜미디어(SNS)를 통해 직접 화답하며 훈훈한 분위기를 자아냈다. 8일 레너드는 자신의 인스타그램에 관련 보도 내용을 갈무리한 사진과 함께 감사의 인사를 전했다.

사진=유튜브 ‘와이어드(WIRED)’ 캡처
사진=유튜브 ‘와이어드(WIRED)’ 캡처


그는 “슈가라는 이름이 전혀 다른 분야에서 지구 반대편에 있는 누군가에게까지 영감을 줄 수 있다는 걸 알게 되어 감사하게 생각한다”고 적었다.

이어 레너드는 “결국 중요한 건 단순한 이름이 아니라 그 안에 담긴 노력과 헌신, 그리고 자신이 하는 일에 대한 사랑이라고 생각한다”며 “그걸 이어가고 있는 슈가에게 존경을 보낸다”고 덧붙였다.

슈가에게 영감을 준 슈거 레이 레너드는 복싱 역사상 최고의 테크니션이자 살아있는 전설로 불린다. 통산 40전 36승(25KO) 3패 1무의 대기록을 보유한 그는 사상 최초로 5체급 석권을 달성한 슈퍼스타다. 빠른 발과 정교한 카운터 펀치를 앞세운 그의 아웃복싱은 오늘날까지도 복싱의 정수로 평가받는다.

한편 슈가가 속한 그룹 ‘방탄소년단’은 지난달 20일 정규 5집 ‘ARIRANG’으로 컴백했다.

강경민 기자
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